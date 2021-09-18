 В Україні заявили про посилення системи ППО на північному напрямку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Україні заявили про посилення системи ППО на північному напрямку

У рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021" здійснено посилення системи протиповітряної оборони на північному напрямку, повідомили в міноборони України.

Українські військові (архівне фото)

Українські військові (архівне фото)

В Україні посилено систему протиповітряної оборони на північному напрямку. Про це в суботу, 18 вересня, йдеться у повідомленні служби зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр" у соцмережі Facebook і на сайті міністерства оборони України. Як зазначається, це здійснено в рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021". "Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття", - йдеться у повідомленні.

Жителів населених пунктів Чернігівщини просять не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ. "Всі заходи проводяться у рамках навчань", - наголошується у повідомленні.

Як очікується, з 22 до 30 вересня на всіх основних військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів, відбудуться стратегічні командно-штабні військові навчання оборонного характеру "Об'єднані зусилля-2021". Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив що навчання "Об'єднані зусилля-2021", "спрямовані на захист України, підвищення її оборонного потенціалу та сумісності зі збройними силами держав-партнерів".

Читайте також: ПРО по-українськи. Чи потрібна Україні система протиракетної оборони

Пресслужба Генштабу ЗСУ раніше повідомляла, що під час підготовки були враховані сучасні підходи до застосування військ (сил) країн-членів НАТО, а також досвід збройних конфліктів останніх років та Антитерористичної операції й Операції об'єднаних сил (ООС).

Читайте також: НАТО закликає Україну втілити реформи, необхідні для вступу до Альянсу

До проведення стратегічного командно-штабного навчання для спільного виконання навчально-бойових завдань будуть залучені військові підрозділи 15 країн, серед них 11 країн-членівНАТО і 4 країни-партнерки.

Дивитись відео 05:06

Коли Україна вступить в НАТО - заступник генсека НАТО в ексклюзиві DW (25.08.2021)

Аудіо й відео до теми

Найбільші навчання Sea Breeze-2021: чому США і НАТО навчили Україну (09.07.2021)  

Реклама

Докладно

Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення ситуації на Донбасі

Міжнародні спостерігачі підтверджують загострення на Донбасі

Кількість випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі зросла, жертви серед мирного населення.  

Колишня виконавча директорка Світового банку і ниншня глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва

Світовий банк прикрашав рейтинги Китаю - звіт

У здійсненні тиску звинувачують колишню главу Світого банку Крісталіну Георгієву, яка зараз очолює МВФ.  