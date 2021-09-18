В Україні заявили про посилення системи ППО на північному напрямку

В Україні посилено систему протиповітряної оборони на північному напрямку. Про це в суботу, 18 вересня, йдеться у повідомленні служби зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр" у соцмережі Facebook і на сайті міністерства оборони України. Як зазначається, це здійснено в рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля-2021". "Підрозділи радіотехнічних та зенітних ракетних військ повітряного командування "Центр" здійснили висування на визначені позиції, що дає змогу суттєво посилити систему радіолокаційної розвідки та зенітного ракетного прикриття", - йдеться у повідомленні.

Жителів населених пунктів Чернігівщини просять не перешкоджати та не викривати маршрути передислокації військ. "Всі заходи проводяться у рамках навчань", - наголошується у повідомленні.

Як очікується, з 22 до 30 вересня на всіх основних військових полігонах України, а також в акваторіях Чорного та Азовського морів, відбудуться стратегічні командно-штабні військові навчання оборонного характеру "Об'єднані зусилля-2021". Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив що навчання "Об'єднані зусилля-2021", "спрямовані на захист України, підвищення її оборонного потенціалу та сумісності зі збройними силами держав-партнерів".

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Пресслужба Генштабу ЗСУ раніше повідомляла, що під час підготовки були враховані сучасні підходи до застосування військ (сил) країн-членів НАТО, а також досвід збройних конфліктів останніх років та Антитерористичної операції й Операції об'єднаних сил (ООС).

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До проведення стратегічного командно-штабного навчання для спільного виконання навчально-бойових завдань будуть залучені військові підрозділи 15 країн, серед них 11 країн-членівНАТО і 4 країни-партнерки.