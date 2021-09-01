Фільм "Подія" про нелегальні аборти тріумфував на кінофестивалі у Венеції
Цього року головну нагороду Венеційського кінофестивалю отримала кінокартина "Подія" французької режисерки Одрі Діван. Фільм висвітлює практику нелегальних абортів у Франції в 1960-ті роки.
Французька режисерка Одрі Діван тримає "Золотого лева" за стрічку "Подія"
Володарем головної нагороди 78-го Венеційського кінофестивалю - "Золотого лева" - стала картина "Подія" французької режисерки Одрі Діван. Церемонія нагородження відбулася в суботу, 11 вересня, на головному майданчику кінофестивалю на острові Лідо. Фільм-переможець висвітлює проблематику проведення нелегальних абортів у Франції в 1960-ті роки, пише Reuters.
За головний приз Венеційського кінофестивалю боролася 21 картина.
"Срібного лева" кінофестивалю за найкращу режисуру отримала режисерка з Нової Зеландії Джейн Кемпіон за стрічку "Сила собаки". Гран-прі журі отримав фільм "Рука Божа" режисера Паоло Соррентіно. У цій стрічці режисер показав власні поневіряння, коли він ще в підлітковому віці втратив батьків.
Найкращим актором і володарем "Кубка Вольпі" став Джон Аркілла за роль у фільмі "На роботі: зниклі 8" режисера Еріка Матті, а "Кубок Вольпі" за кращу жіночу роль дістався Пенелопі Крус, яка зіграла у фільмі "Паралельні матері" Педро Альмодовара, передає "Інтерфакс".
Приз за найкращий сценарій отримала Меггі Джилленхол за фільм "Незнайома дочка", спецприз журі Венеційського кінофестивалю отримав італійський режисер Мікеланджело Фраммартіно за стрічку "Діра", премію імені Марчелло Мастроянні за найкращий дебют отримав актор Філіппо Скотті, який зіграв у фільмі Соррентіно "Рука Божа".
Нагороду в номінації "Лев майбутнього" отримала картина Imaculat режисерів Моніки Стен і Джорджа Чіпер-Ліллемарка.
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Окопи війни на Донбасі показали на Венеційському кінофестивалі (07.09.2021)
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?
78-й Венеційський кінофестиваль
Міжнародний кіноконкурс у Венеції триватиме цьогоріч з 1 до 11 вересня. Організатор фестивалю "Венеційська бієнале" (Biennale di Venezia) - один з міжнародних мистецьких форумів - також відповідає за проведення Венеційського архітектурного фестивалю. Через пандемію COVID-19 на фестивалі діятимуть суворі приписи щодо гігієнічних правил, квитки можна придбати тільки онлайн.
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?
Острів Лідо - місце проведення фестивалю
Загалом цього року на фестивалоі представлені 59 країн. За "Золотого лева" боротиметься 21 стрічка. Директор фестивалю Альберто Барбера уже зараз тішиться високою якістю фільмів, оскільки "пандемія наче стимулювала творчий потенціал кожного". Ось тільки минулого року на конкурс представили свої фільми восьмеро режисерок, а у 2021-му їх буде лишень п'ятеро.
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?
Прекрасне журі
А от із сімох членів журі четверо - жінки. Головує суддями фестивалю південнокорейський режисер-оскароносець Пон Чжун Хо ("Паразити"). Серед членів журі також американська режисерка китайського походження Хлої Чжао, котра здобула венеційського "Золотого лева" 2020 року, а вже у 2021-му отримала "Оскара" за найкращу режисуру та найкращий фільм "Земля кочовників".
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?
"Паралельні мами"
Фестиваль відкриє стрічка іспанського режисера Педро Альмодовара "Паралельні мами" (Madres paralelas). У фільмі йдеться про двох жінок, які в один день народжують дітей, і в перші два роки їхні життя течуть паралельно. Як і раніше, Альмодовар зробив ставку на акторок Пенелопу Круз, Айтану Санчес-Хіхон, Хульєту Серрано та Россі де Пальму.
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?
"Спенсер"
Наскільки популярною є королівська родина у Великобританії, свідчить успіх серіалу Netflix "Корона". Виграти від цього може й фільм "Спенсер" (Spencer), представлений у Венеції: таким було дівоче прізвище принцеси Діани. Під час різдвяних канікул з королівською сім'єю у 1991 році Леді Ді вирішує розлучитись з принцом Чарльзом. Головну роль у німецько-британський стрічці грає Крістен Стюарт.
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?
"Загублена донька"
Акторка Меггі Джилленгол дебютує як режисерка і сценаристка з екранізацією роману Елени Ферранте "Жінка в темряві". Володарка "Оскара" Олівія Колман грає у фільмі "Загублена донька" (The Lost Daughter) головну героїню Леду, яка днями спостерігає на пляжі за мамою з донькою. Це нагадує їй про ті часи, коли її нині дорослі доньки були ще малими.
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?
"Остання дуель"
Поза конкурсом - перший з 2017 року фільм Рідлі Скотта. Він ґрунтується на реальних подіях 14-го століття, однак в епоху #MeToo видається знову актуальним: дружина лицаря стверджує, що її зґвалтував його найкращий друг. Результат - остання законна у Франції дуель. Сценаристи стрічки "Остання дуель" (The Last Duel) - виконавець головної ролі Метт Деймон та актор Бен Аффлек.
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?
"Відблиск"
Український режисер Валентин Васянович представляє стрічку "Відблиск", у якій хірург-військовий потрапляє в полон на Сході України. Він переживає приниження і насильство, а повернувшись з полону, намагається знайти сенс життя. Васянович, який у 2019 році зі стрічкою "Атлантида" став лауреатом конкурсної програми "Горизонти" на Венеційському кінофестивалі, має нині шанси отримати "Золотого лева".
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?
"Стати Led Zeppelin"
Поза конкурсом демонструється документальна стрічка "Стати Led Zeppelin" (Becoming Led Zeppelin), у якій ідеться про історію виникнення легендарного гурту - від виступів у маленьких британських клубах до статусу однієї з найпотужніших груп в історії року. Режисер Бернард МакМагон використав понад 70 тисяч реставрованих архівних світлин.
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?
Джеймі Лі Кертіс
Через численні ролі у фільмах жахів Джеймі Лі Кертіс у 1970-х була відома як "королева криків". У стрічці "Вбивства на Хелловін" (Halloween Kills), що демонструється у Венеції поза конкурсом, вона знову повинна подолати психопатичного серійного вбивцю. За свій життєвий доробок "королева криків" отримає 8 вересня "Золотого лева".
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?
Роберто Беніньї
Італійський лауреат "Оскара" Роберто Беніньї ("Життя прекрасне") поєднує у своїх стрічках комедію, сум та іронію. У Венеції він також отримає нагороду за свій життєвий доробок. Твори Беніньї відрізняються новаторством та ігноруванням правил і традицій, обґрунтував своє рішення директор Венеційського фестивалю Альберто Барбера.
Автор: Торстен Ландсберґ
Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Повернення після тривалого затишшя
Канни повернулися. Якби відсутність знаменитого кінофестивалю в 2020 році просто означала, що зірки в смокінгах і вечірніх сукнях не вип'ють коктейль на прекрасній набережній, це було б пів біди. Але насправді зрив фестивалю в минулому році через пандемію спричинив небачений "затор" у кінопроцесі.
Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Під час пандемії - майже без нового кіно
Нові фільми - йдеться передусім про авторське кіно - практично не виходили. Випускати продукт, в який вкладено мільйони євро і важку працю, в нікуди, в пандемійний світ без фестивалів - собі дорожче. Ніхто не помітить і ніхто не оцінить.
Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Повернення звичного світу
Виходить, продюсери приберігали давно зняте, щоб вивалити це все у відповідний момент, коли звичний світ повернеться. І цей момент настав. 74-й Каннський фестиваль відбувається на Лазурному узбережжі з 6 по 17 липня.
Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Ризик попри вакцинацію
Щоб фестиваль міг повернутися, повинні були збігтися дві речі: успіхи вакцинації в Євросоюзі та бажання зберегти культурну своєрідність колишнього світу. Будь-який культурний захід тепер - ризик, але що поробиш - з вірусом доведеться жити.
Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Плювальні тести в Каннах
Втім, фестиваль оснащений за останнім словом пандемійної техніки: кінокритики, що приїхали, в один голос дивуються "плювальним" тестам на коронавірус. Кажуть, що слини для аналізу треба стільки, що плювати в пробірку доводиться не менше десяти хвилин.
Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Бенедетто" Пола Верховена
Про всі гучні імена та фільми на фестивалі розповісти не вийде: тривале очікування вистрілило у феєрверк гучних імен. Ось старий майстер Пол Верховен і його "Бенедетто" про лесбійське кохання в італійському монастирі 17-го століття. Від фільму очікують провокації, але щоб у наш час домогтися провокації, потрібно сильно постаратися.
Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Аннетт" Леоса Каракса
А найбільше чекають на "Аннетт" француза Леоса Каракса: мюзикл, але, за чутками, більше, ніж мюзикл. У стендап-коміка і оперної співачки народжується дочка з загадковим обдаруванням і перевертає з ніг на голову все колишнє життя парочки та й, схоже, весь колишній світ загалом.
Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Французький вісник" Веса Андерсона
Американський режисер Вес Андерсон зібрав у своєму фільмі "Французький вісник" справжній зірковий ансамбль, до якого потрапили Адрієн Броуді, Тільда Свінтон, Леа Сейду, Френсіс Мак-Дорманд, Тімоті Шаламе та Білл Мюррей. У притаманному лише йому стилі Андерсон розповідає у стрічці історію вигаданого журналу, що є алюзією на видання The New Yorker, яке дуже полюбляє режисер.
Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Франція" Брюно Дюмона
Французька акторка Леа Сейду грає головну роль одразу в чотирьох фільмах, представлених цього року на Каннському кінофестивалі, три з яких - у конкурсній програмі. Окрім "Французького вісника", Сейду також знялася в "Історії моєї дружини" угорської режисерки Ільдіко Еньєді. А у фільмі "Франція" Брюно Дюмона акторка грає воєнну репортерку, яку затягує вихор трагічний подій.
Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Петрови в грипі" Кирила Серебреннікова
Візьме участь у конкурсній програмі також фільм "Петрові в грипі" російського режисера Кирила Серебреннікова, якого 2020 року було засуджено до умовного терміну ув'язнення у спірному процесі про розкрадання державних коштів. Стрічка Серебреннікова розповідає гіпнотичну історію родини, яка намагається врятуватися від пандемічної хвилі грипу. Режисер написав сценарій ще до пандемії ковіду.