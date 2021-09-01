Фільм "Подія" про нелегальні аборти тріумфував на кінофестивалі у Венеції

Володарем головної нагороди 78-го Венеційського кінофестивалю - "Золотого лева" - стала картина "Подія" французької режисерки Одрі Діван. Церемонія нагородження відбулася в суботу, 11 вересня, на головному майданчику кінофестивалю на острові Лідо. Фільм-переможець висвітлює проблематику проведення нелегальних абортів у Франції в 1960-ті роки, пише Reuters.

Фільм "Подія" став другим французьким фільмом, який цього року переміг на великому кінофестивалі - після того, як в липні цього року "Золотою пальмовою гілкою" в Каннах як найкращий фільм нагородили стрічку "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно.

За головний приз Венеційського кінофестивалю боролася 21 картина.

"Срібного лева" кінофестивалю за найкращу режисуру отримала режисерка з Нової Зеландії Джейн Кемпіон за стрічку "Сила собаки". Гран-прі журі отримав фільм "Рука Божа" режисера Паоло Соррентіно. У цій стрічці режисер показав власні поневіряння, коли він ще в підлітковому віці втратив батьків.

Найкращим актором і володарем "Кубка Вольпі" став Джон Аркілла за роль у фільмі "На роботі: зниклі 8" режисера Еріка Матті, а "Кубок Вольпі" за кращу жіночу роль дістався Пенелопі Крус, яка зіграла у фільмі "Паралельні матері" Педро Альмодовара, передає "Інтерфакс".

Приз за найкращий сценарій отримала Меггі Джилленхол за фільм "Незнайома дочка", спецприз журі Венеційського кінофестивалю отримав італійський режисер Мікеланджело Фраммартіно за стрічку "Діра", премію імені Марчелло Мастроянні за найкращий дебют отримав актор Філіппо Скотті, який зіграв у фільмі Соррентіно "Рука Божа".

Нагороду в номінації "Лев майбутнього" отримала картина Imaculat режисерів Моніки Стен і Джорджа Чіпер-Ліллемарка.

Дивитись відео 02:09 Поділитись Окопи війни на Донбасі показали на Венеційському кінофестивалі (07.09.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/401Gw Окопи війни на Донбасі показали на Венеційському кінофестивалі (07.09.2021)

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? 78-й Венеційський кінофестиваль Міжнародний кіноконкурс у Венеції триватиме цьогоріч з 1 до 11 вересня. Організатор фестивалю "Венеційська бієнале" (Biennale di Venezia) - один з міжнародних мистецьких форумів - також відповідає за проведення Венеційського архітектурного фестивалю. Через пандемію COVID-19 на фестивалі діятимуть суворі приписи щодо гігієнічних правил, квитки можна придбати тільки онлайн.

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? Острів Лідо - місце проведення фестивалю Загалом цього року на фестивалоі представлені 59 країн. За "Золотого лева" боротиметься 21 стрічка. Директор фестивалю Альберто Барбера уже зараз тішиться високою якістю фільмів, оскільки "пандемія наче стимулювала творчий потенціал кожного". Ось тільки минулого року на конкурс представили свої фільми восьмеро режисерок, а у 2021-му їх буде лишень п'ятеро.

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? Прекрасне журі А от із сімох членів журі четверо - жінки. Головує суддями фестивалю південнокорейський режисер-оскароносець Пон Чжун Хо ("Паразити"). Серед членів журі також американська режисерка китайського походження Хлої Чжао, котра здобула венеційського "Золотого лева" 2020 року, а вже у 2021-му отримала "Оскара" за найкращу режисуру та найкращий фільм "Земля кочовників".

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? "Паралельні мами" Фестиваль відкриє стрічка іспанського режисера Педро Альмодовара "Паралельні мами" (Madres paralelas). У фільмі йдеться про двох жінок, які в один день народжують дітей, і в перші два роки їхні життя течуть паралельно. Як і раніше, Альмодовар зробив ставку на акторок Пенелопу Круз, Айтану Санчес-Хіхон, Хульєту Серрано та Россі де Пальму.

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? "Спенсер" Наскільки популярною є королівська родина у Великобританії, свідчить успіх серіалу Netflix "Корона". Виграти від цього може й фільм "Спенсер" (Spencer), представлений у Венеції: таким було дівоче прізвище принцеси Діани. Під час різдвяних канікул з королівською сім'єю у 1991 році Леді Ді вирішує розлучитись з принцом Чарльзом. Головну роль у німецько-британський стрічці грає Крістен Стюарт.

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? "Загублена донька" Акторка Меггі Джилленгол дебютує як режисерка і сценаристка з екранізацією роману Елени Ферранте "Жінка в темряві". Володарка "Оскара" Олівія Колман грає у фільмі "Загублена донька" (The Lost Daughter) головну героїню Леду, яка днями спостерігає на пляжі за мамою з донькою. Це нагадує їй про ті часи, коли її нині дорослі доньки були ще малими.

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? "Остання дуель" Поза конкурсом - перший з 2017 року фільм Рідлі Скотта. Він ґрунтується на реальних подіях 14-го століття, однак в епоху #MeToo видається знову актуальним: дружина лицаря стверджує, що її зґвалтував його найкращий друг. Результат - остання законна у Франції дуель. Сценаристи стрічки "Остання дуель" (The Last Duel) - виконавець головної ролі Метт Деймон та актор Бен Аффлек.

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? "Відблиск" Український режисер Валентин Васянович представляє стрічку "Відблиск", у якій хірург-військовий потрапляє в полон на Сході України. Він переживає приниження і насильство, а повернувшись з полону, намагається знайти сенс життя. Васянович, який у 2019 році зі стрічкою "Атлантида" став лауреатом конкурсної програми "Горизонти" на Венеційському кінофестивалі, має нині шанси отримати "Золотого лева".

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? "Стати Led Zeppelin" Поза конкурсом демонструється документальна стрічка "Стати Led Zeppelin" (Becoming Led Zeppelin), у якій ідеться про історію виникнення легендарного гурту - від виступів у маленьких британських клубах до статусу однієї з найпотужніших груп в історії року. Режисер Бернард МакМагон використав понад 70 тисяч реставрованих архівних світлин.

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? Джеймі Лі Кертіс Через численні ролі у фільмах жахів Джеймі Лі Кертіс у 1970-х була відома як "королева криків". У стрічці "Вбивства на Хелловін" (Halloween Kills), що демонструється у Венеції поза конкурсом, вона знову повинна подолати психопатичного серійного вбивцю. За свій життєвий доробок "королева криків" отримає 8 вересня "Золотого лева".

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? Роберто Беніньї Італійський лауреат "Оскара" Роберто Беніньї ("Життя прекрасне") поєднує у своїх стрічках комедію, сум та іронію. У Венеції він також отримає нагороду за свій життєвий доробок. Твори Беніньї відрізняються новаторством та ігноруванням правил і традицій, обґрунтував своє рішення директор Венеційського фестивалю Альберто Барбера. Автор: Торстен Ландсберґ

