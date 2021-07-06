У Каннах оголосили переможців кінофестивалю

На 74-му Каннському кінофестивалі ввечері у суботу, 17 липня, оголосили переможців. "Золотою пальмовою гілкою" як кращий фільм відзначили стрічку "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно. У фільмі йдеться про молодого серійного вбивцю.
Гран-прі кінофестивалю - другу за значенням нагороду конкурсу - отримали два фільми: стрічка "Герой" іранського режисера Асгара Фархаді та "Купе номер шість" фінського режисера Юхо Куосманена.
Приз за кращу жіночу роль отримала норвезька акторка Ренате Рейнсве за гру у фільмі "Найгірша людина у світі" режисера Йоахіма Тріра. Призом за кращу чоловічу роль нагородили американського актора Калеба Лендрі Джонса за участь у австралійській драмі "Нітрам" режисера Джастіна Курзеля.
Кращим режисером цього року став француз Леос Каракс, який зняв фільм "Аннетт" з Маріон Котіяр і Адамом Драйвером у головних ролях. Переможцями у категорії найкращий сценарій стали японці Рюсуке Хамаґуті і Такамаса Ое, які написали його до фільму "Сядь за кермо моєї машини".
Приз журі розділили між собою ізраїльський режисер Надав Лапід за фільм "Коліно Ахеда" та таїландський митець Апічатпонг Вірасетакул з кінострічкою "Пам'ять".
Цього року журі очолив американський режисер Спайк Лі. Він став першим афроамериканцем на чолі журі Каннського кінофестивалю. Також членами журі були акторки і режисерки Меггі Джиленхол і Мелані Лоран, актор Сонг Кангхо, актор Тахар Рахім, акторка і режисерка Маті Діоп, режисерка Джессіка Хауснер, режисер Клебер Мендонса Філью та співачка та акторка Мілен Фармер.
Нагадаємо, у 2020 році Каннський кінофестиваль не відбувся ані в реальному, ані у віртуальному форматі через пандемію коронавірусу.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Повернення після тривалого затишшя
Канни повернулися. Якби відсутність знаменитого кінофестивалю в 2020 році просто означала, що зірки в смокінгах і вечірніх сукнях не вип'ють коктейль на прекрасній набережній, це було б пів біди. Але насправді зрив фестивалю в минулому році через пандемію спричинив небачений "затор" у кінопроцесі.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Під час пандемії - майже без нового кіно
Нові фільми - йдеться передусім про авторське кіно - практично не виходили. Випускати продукт, в який вкладено мільйони євро і важку працю, в нікуди, в пандемійний світ без фестивалів - собі дорожче. Ніхто не помітить і ніхто не оцінить.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Повернення звичного світу
Виходить, продюсери приберігали давно зняте, щоб вивалити це все у відповідний момент, коли звичний світ повернеться. І цей момент настав. 74-й Каннський фестиваль відбувається на Лазурному узбережжі з 6 по 17 липня.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Ризик попри вакцинацію
Щоб фестиваль міг повернутися, повинні були збігтися дві речі: успіхи вакцинації в Євросоюзі та бажання зберегти культурну своєрідність колишнього світу. Будь-який культурний захід тепер - ризик, але що поробиш - з вірусом доведеться жити.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
Плювальні тести в Каннах
Втім, фестиваль оснащений за останнім словом пандемійної техніки: кінокритики, що приїхали, в один голос дивуються "плювальним" тестам на коронавірус. Кажуть, що слини для аналізу треба стільки, що плювати в пробірку доводиться не менше десяти хвилин.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Бенедетто" Пола Верховена
Про всі гучні імена та фільми на фестивалі розповісти не вийде: тривале очікування вистрілило у феєрверк гучних імен. Ось старий майстер Пол Верховен і його "Бенедетто" про лесбійське кохання в італійському монастирі 17-го століття. Від фільму очікують провокації, але щоб у наш час домогтися провокації, потрібно сильно постаратися.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Аннетт" Леоса Каракса
А найбільше чекають на "Аннетт" француза Леоса Каракса: мюзикл, але, за чутками, більше, ніж мюзикл. У стендап-коміка і оперної співачки народжується дочка з загадковим обдаруванням і перевертає з ніг на голову все колишнє життя парочки та й, схоже, весь колишній світ загалом.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Французький вісник" Веса Андерсона
Американський режисер Вес Андерсон зібрав у своєму фільмі "Французький вісник" справжній зірковий ансамбль, до якого потрапили Адрієн Броуді, Тільда Свінтон, Леа Сейду, Френсіс Мак-Дорманд, Тімоті Шаламе та Білл Мюррей. У притаманному лише йому стилі Андерсон розповідає у стрічці історію вигаданого журналу, що є алюзією на видання The New Yorker, яке дуже полюбляє режисер.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Франція" Брюно Дюмона
Французька акторка Леа Сейду грає головну роль одразу в чотирьох фільмах, представлених цього року на Каннському кінофестивалі, три з яких - у конкурсній програмі. Окрім "Французького вісника", Сейду також знялася в "Історії моєї дружини" угорської режисерки Ільдіко Еньєді. А у фільмі "Франція" Брюно Дюмона акторка грає воєнну репортерку, яку затягує вихор трагічний подій.
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Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами
"Петрови в грипі" Кирила Серебреннікова
Візьме участь у конкурсній програмі також фільм "Петрові в грипі" російського режисера Кирила Серебреннікова, якого 2020 року було засуджено до умовного терміну ув'язнення у спірному процесі про розкрадання державних коштів. Стрічка Серебреннікова розповідає гіпнотичну історію родини, яка намагається врятуватися від пандемічної хвилі грипу. Режисер написав сценарій ще до пандемії ковіду.
Автор: Дмитро Вачедін, Елізабет Ґренір