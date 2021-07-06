У Каннах оголосили переможців кінофестивалю

На 74-му Каннському кінофестивалі ввечері у суботу, 17 липня, оголосили переможців. "Золотою пальмовою гілкою" як кращий фільм відзначили стрічку "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно. У фільмі йдеться про молодого серійного вбивцю.

Гран-прі кінофестивалю - другу за значенням нагороду конкурсу - отримали два фільми: стрічка "Герой" іранського режисера Асгара Фархаді та "Купе номер шість" фінського режисера Юхо Куосманена.

Приз за кращу жіночу роль отримала норвезька акторка Ренате Рейнсве за гру у фільмі "Найгірша людина у світі" режисера Йоахіма Тріра. Призом за кращу чоловічу роль нагородили американського актора Калеба Лендрі Джонса за участь у австралійській драмі "Нітрам" режисера Джастіна Курзеля.

Кращим режисером цього року став француз Леос Каракс, який зняв фільм "Аннетт" з Маріон Котіяр і Адамом Драйвером у головних ролях. Переможцями у категорії найкращий сценарій стали японці Рюсуке Хамаґуті і Такамаса Ое, які написали його до фільму "Сядь за кермо моєї машини".

Приз журі розділили між собою ізраїльський режисер Надав Лапід за фільм "Коліно Ахеда" та таїландський митець Апічатпонг Вірасетакул з кінострічкою "Пам'ять".

Цього року журі очолив американський режисер Спайк Лі. Він став першим афроамериканцем на чолі журі Каннського кінофестивалю. Також членами журі були акторки і режисерки Меггі Джиленхол і Мелані Лоран, актор Сонг Кангхо, актор Тахар Рахім, акторка і режисерка Маті Діоп, режисерка Джессіка Хауснер, режисер Клебер Мендонса Філью та співачка та акторка Мілен Фармер.

Нагадаємо, у 2020 році Каннський кінофестиваль не відбувся ані в реальному, ані у віртуальному форматі через пандемію коронавірусу.