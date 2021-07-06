 У Каннах оголосили переможців кінофестивалю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2021

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Новини

У Каннах оголосили переможців кінофестивалю

"Золоту пальмову гілку" як кращий фільм фестивалю отримала стрічка "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно про молодого серійного вбивцю.

Французька режисерка Джулія Дюкорно отримала Золоту пальмову гілку за фільм Титан

Французька режисерка Джулія Дюкорно отримала "Золоту пальмову гілку" за фільм "Титан"

На 74-му Каннському кінофестивалі ввечері у суботу, 17 липня, оголосили переможців. "Золотою пальмовою гілкою" як кращий фільм відзначили стрічку "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно. У фільмі йдеться про молодого серійного вбивцю.

Гран-прі кінофестивалю - другу за значенням нагороду конкурсу - отримали два фільми: стрічка "Герой" іранського режисера Асгара Фархаді та "Купе номер шість" фінського режисера Юхо Куосманена.

Приз за кращу жіночу роль отримала норвезька акторка Ренате Рейнсве за гру у фільмі "Найгірша людина у світі" режисера Йоахіма Тріра. Призом за кращу чоловічу роль нагородили американського актора Калеба Лендрі Джонса за участь у австралійській драмі "Нітрам" режисера Джастіна Курзеля.

Кращим режисером цього року став француз Леос Каракс, який зняв фільм "Аннетт" з Маріон Котіяр і Адамом Драйвером у головних ролях. Переможцями у категорії найкращий сценарій стали японці Рюсуке Хамаґуті і Такамаса Ое, які написали його до фільму "Сядь за кермо моєї машини".

Приз журі розділили між собою ізраїльський режисер Надав Лапід за фільм "Коліно Ахеда" та таїландський митець Апічатпонг Вірасетакул з кінострічкою "Пам'ять".

Цього року журі очолив американський режисер Спайк Лі. Він став першим афроамериканцем на чолі журі Каннського кінофестивалю. Також членами журі були акторки і режисерки Меггі Джиленхол і Мелані Лоран, актор Сонг Кангхо, актор Тахар Рахім, акторка і режисерка Маті Діоп, режисерка Джессіка Хауснер, режисер Клебер Мендонса Філью та співачка та акторка Мілен Фармер.

Нагадаємо, у 2020 році Каннський кінофестиваль не відбувся ані в реальному, ані у віртуальному форматі через пандемію коронавірусу.

  • Каннський фестиваль - офіційний плакат

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    Повернення після тривалого затишшя

    Канни повернулися. Якби відсутність знаменитого кінофестивалю в 2020 році просто означала, що зірки в смокінгах і вечірніх сукнях не вип'ють коктейль на прекрасній набережній, це було б пів біди. Але насправді зрив фестивалю в минулому році через пандемію спричинив небачений "затор" у кінопроцесі.

  • Головний приз Каннського фестивалю.

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    Під час пандемії - майже без нового кіно

    Нові фільми - йдеться передусім про авторське кіно - практично не виходили. Випускати продукт, в який вкладено мільйони євро і важку працю, в нікуди, в пандемійний світ без фестивалів - собі дорожче. Ніхто не помітить і ніхто не оцінить.

  • Канни - 2021, Каннський кінофестиваль

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    Повернення звичного світу

    Виходить, продюсери приберігали давно зняте, щоб вивалити це все у відповідний момент, коли звичний світ повернеться. І цей момент настав. 74-й Каннський фестиваль відбувається на Лазурному узбережжі з 6 по 17 липня.

  • Канни - 2021

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    Ризик попри вакцинацію

    Щоб фестиваль міг повернутися, повинні були збігтися дві речі: успіхи вакцинації в Євросоюзі та бажання зберегти культурну своєрідність колишнього світу. Будь-який культурний захід тепер - ризик, але що поробиш - з вірусом доведеться жити.

  • Каннський кінофестиваль - 2021, тести на коронавірус

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    Плювальні тести в Каннах

    Втім, фестиваль оснащений за останнім словом пандемійної техніки: кінокритики, що приїхали, в один голос дивуються "плювальним" тестам на коронавірус. Кажуть, що слини для аналізу треба стільки, що плювати в пробірку доводиться не менше десяти хвилин.

  • Кадр із фільму Бенедетто Пола Верховена

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    "Бенедетто" Пола Верховена

    Про всі гучні імена та фільми на фестивалі розповісти не вийде: тривале очікування вистрілило у феєрверк гучних імен. Ось старий майстер Пол Верховен і його "Бенедетто" про лесбійське кохання в італійському монастирі 17-го століття. Від фільму очікують провокації, але щоб у наш час домогтися провокації, потрібно сильно постаратися.

  • Кадр із фільму Аннетт Леоса Каракса

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    "Аннетт" Леоса Каракса

    А найбільше чекають на "Аннетт" француза Леоса Каракса: мюзикл, але, за чутками, більше, ніж мюзикл. У стендап-коміка і оперної співачки народжується дочка з загадковим обдаруванням і перевертає з ніг на голову все колишнє життя парочки та й, схоже, весь колишній світ загалом.

  • Кадр із фільму Французький вісник Веса Андерсона

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    "Французький вісник" Веса Андерсона

    Американський режисер Вес Андерсон зібрав у своєму фільмі "Французький вісник" справжній зірковий ансамбль, до якого потрапили Адрієн Броуді, Тільда Свінтон, Леа Сейду, Френсіс Мак-Дорманд, Тімоті Шаламе та Білл Мюррей. У притаманному лише йому стилі Андерсон розповідає у стрічці історію вигаданого журналу, що є алюзією на видання The New Yorker, яке дуже полюбляє режисер.

  • Кадр із фільму Франція Брюно Дюмона

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    "Франція" Брюно Дюмона

    Французька акторка Леа Сейду грає головну роль одразу в чотирьох фільмах, представлених цього року на Каннському кінофестивалі, три з яких - у конкурсній програмі. Окрім "Французького вісника", Сейду також знялася в "Історії моєї дружини" угорської режисерки Ільдіко Еньєді. А у фільмі "Франція" Брюно Дюмона акторка грає воєнну репортерку, яку затягує вихор трагічний подій.

  • Кадр із фільму Петрови в грипі Кирила Серебреннікова

    Каннський кінофестиваль - 2021: повернення з перешкодами

    "Петрови в грипі" Кирила Серебреннікова

    Візьме участь у конкурсній програмі також фільм "Петрові в грипі" російського режисера Кирила Серебреннікова, якого 2020 року було засуджено до умовного терміну ув'язнення у спірному процесі про розкрадання державних коштів. Стрічка Серебреннікова розповідає гіпнотичну історію родини, яка намагається врятуватися від пандемічної хвилі грипу. Режисер написав сценарій ще до пандемії ковіду.

    Автор: Дмитро Вачедін, Елізабет Ґренір


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