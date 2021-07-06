У Франції відкрився 74-й Каннський кінофестиваль

У Франції відкрився перенесений з травня на липень 74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль. Старт цьому престижному кіномистецькому заходу дав у вівторок, 6 липня, музичний фільм "Аннетт" французького режисера Леоса Каракса.

Загалом цьогоріч за головний приз фестивалю, "Золоту пальмову гілку", змагатимуться 24 роботи. Серед претендентів на цю винагороду стрічка "Французький вісник" Веса Андерсона, "Непорочна діва" Пола Верховена, "Герой" Асгар Фархаді, "День прапора" Шона Пенна та низка інших.

До складу журі основного конкурсу, де головуватиме режисер Спайк Лі, увійшли режисерка Маті Діоп, співачка Мілен Фармер, акторка і режисерка Меггі Джилленхол, режисерка і продюсерка Джессіка Хауснер, акторка і режисерка Мелані Лоран, режисер і сценарист Клебер Мендонса Філью, актор Тахар Рахім і актор Сон Канг-хо. Спайк Лі - перший афроамериканець, який очолив журі кінофестивалю.

Цьогорічний Каннський кінофестивваль триватиме з 6 по 17 липня. Міжнародний Каннський кінофестиваль - щорічний кінематографічний фестиваль, що проводиться регулярно з 1946 року в курортному місті Канни. З 1952 року цей захід щорічно проводять у травні. Утім, торік 73-й Каннський кінофестиваль не відбувся через пандемію COVID-19. Спочатку його перенесли з травня на липень, а згодом організатори заходу взагалі відмовилися від проведення кінофестивалю в оригінальному форматі. Водночас вони представили тоді список із 56 фільмів, котрі на їхню думку були варті уваги.

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Згодом ці фільми показали на осінніх кінофестивалях у Торонто, Сан-Себастьяні, Ангулеме, Венеції, Нью-Йорку, Довілі, Пусані й Ліоні, нагадує інформагенція "Інтерфакс".