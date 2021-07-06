У Франції відкрився 74-й Каннський кінофестиваль

У Франції відкрився перенесений з травня на липень 74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль. Старт цьому престижному кіномистецькому заходу дав у вівторок, 6 липня, музичний фільм "Аннетт" французького режисера Леоса Каракса.
Загалом цьогоріч за головний приз фестивалю, "Золоту пальмову гілку", змагатимуться 24 роботи. Серед претендентів на цю винагороду стрічка "Французький вісник" Веса Андерсона, "Непорочна діва" Пола Верховена, "Герой" Асгар Фархаді, "День прапора" Шона Пенна та низка інших.
До складу журі основного конкурсу, де головуватиме режисер Спайк Лі, увійшли режисерка Маті Діоп, співачка Мілен Фармер, акторка і режисерка Меггі Джилленхол, режисерка і продюсерка Джессіка Хауснер, акторка і режисерка Мелані Лоран, режисер і сценарист Клебер Мендонса Філью, актор Тахар Рахім і актор Сон Канг-хо. Спайк Лі - перший афроамериканець, який очолив журі кінофестивалю.
Цьогорічний Каннський кінофестивваль триватиме з 6 по 17 липня. Міжнародний Каннський кінофестиваль - щорічний кінематографічний фестиваль, що проводиться регулярно з 1946 року в курортному місті Канни. З 1952 року цей захід щорічно проводять у травні. Утім, торік 73-й Каннський кінофестиваль не відбувся через пандемію COVID-19. Спочатку його перенесли з травня на липень, а згодом організатори заходу взагалі відмовилися від проведення кінофестивалю в оригінальному форматі. Водночас вони представили тоді список із 56 фільмів, котрі на їхню думку були варті уваги.
Читайте також: Найвідоміші кінофестивалі світу проведуть кінофест на YouTube
Згодом ці фільми показали на осінніх кінофестивалях у Торонто, Сан-Себастьяні, Ангулеме, Венеції, Нью-Йорку, Довілі, Пусані й Ліоні, нагадує інформагенція "Інтерфакс".
-
Літа блакить - Лазурове узбережжя
Канни - шляхетні декорації
Той, хто чує про Канни, одразу згадує про відомий кінофестиваль. Центр цього чарівного дійства щотравня знаходиться на бульварі Круазет. Тут знаходяться шикарні великі готелі. Побудова набережної Круазет у 1868 році стала початком перетворення колишнього рибацького села Канни. З того часу містечко зробило блискавичну кар'єру, перетворившись на улюблене місце європейської аристократії.
-
Літа блакить - Лазурове узбережжя
Кассіс та Каланк
Лазурове узбережжя - це частина французького Середземномор'я. Воно починається на Заході у Кассісі та закінчується на Сході, у Ментоні. Та вже у гавані містечка Кассіс на туриста очікує справжнє диво природи, Національний парк Каланк. Його візитівкою є схожі на фіорди бухти, оточені ламаними лініями високих скель. У Кассісі вам запропонують дістатися до них на човні.
-
Літа блакить - Лазурове узбережжя
Дорога - це мета
Той, хто подорожує вздовж узбережжя на авто, зможе насолодитися 250 неймовірно гарними кілометрами між Кассісом та Ментоном. Скелі та пляжі змінюють одне одного. Бухти запрошують покупатися, а невеличкі містечка - до знайомства із французьким способом життя. Як, наприклад, тут, у Ле-Лаванду, де свій будиночок є у співачки та дружини колишнього президента Франції Ніколя Саркозі Карли Бруні.
-
Літа блакить - Лазурове узбережжя
Міф Сан-Тропе
На пляжі Сан-Тропе у 1955 році було знято фільм "І створив Бог жінку" із Бріжит Бардо у головній ролі. Для неї це стало поворотним моментом у кінокар'єрі, а для Сан-Тропе - у розвитку міста. Із за забутого містечка воно перетворилося на місце паломництва для світського товариства. Влітку місто безнадійно переповнене людьми - знаменитостями, їхніми фанами та спраглими до сонця туристами.
-
Літа блакить - Лазурове узбережжя
Човном краще - Сан-Рафаель
Мальовниче узбережжя із його чарівними бухтами є улюбленим містом відпочинку для любителів яхтингу та інших водних видів спорту. Лише з відстані, у морі, можна побачити усе Лазурове узбережжя. Для цього треба замовити у одному з містечок денну морську прогулянку. Наприклад, у містечку Сан-Рафаель.
-
Літа блакить - Лазурове узбережжя
Антіб - Хай живе Пікассо!
У 1946 році іспанський художник Пабло Пікассо три місяці прожив у занедбаному замку в Антібі. Картини, малюнки, килими та кераміка - величезну кількість робіт, що були там створені, Пікассо потім подарував місту. Місцева адміністрація пізніше, у 1966 році зробила із замка музей художника. Відвідувачі можуть тут добре зрозуміти, що саме надихало відомого митця у Антібі.
-
Літа блакить - Лазурове узбережжя
Краса Ніцци
П'ятикілометровий пляж із ошатною набережною, відомою як "Англійський променад", - є візитівкою Ніцци. Її побудували у ХІХ столітті для англійських туристів та туристок, що любили ходити на підборах. Сьогодні такому передбачливому рішенню радіють бігуни, велосипедисти і просто любителі прогулянок. Добрий вид на Ніццу відкривається з замкової гори над старим містом.
-
Літа блакить - Лазурове узбережжя
Золотий серпантин - Корніш д'Ор
Корніш з французької означає - карниз, чи дорогу над проваллям. Корніш д'Ор - "золотий карніз" - між Фрежюсом та Манделу вважається одним з найкрасивіших шляхів лазурового узбережжя. Він має таку назву, бо під сонцем скелі виблискують яскравими червоними та золотими відтінками. Але тут потрібно бути обережним. Замилування відволікає від дороги та змушує водіїв постійно вдаряти по гальмах.
-
Літа блакить - Лазурове узбережжя
Царство віражів - Монако
Знаходиться у Франції, але залишається незалежним? Так, це Монако. Гламурне місто-держава між Ніццею та Ментоном є другою з кінця країною світу за розміром. З 1955 року воно щороку приймає перегони "Формули-1". Під час Гран-прі Монако звичайні вулиці міста перетворюються на надзвичайно складну трасу для перегонів.
-
Літа блакить - Лазурове узбережжя
Кінцева точка - Ментон
У Ментоні переважно відпочивають французи та італійці. Подалі від гамору Канн та Ніцци. Ментон залишається автентичним та розслабленим. Взимку це мальовниче містечко залишається найтеплішим місцем на Лазуровому узбережжі. Цитрусові дозрівають тут особливо добре. Це відзначають тут щороку у лютому, на барвистому святі лимонів.
Автор: Анн Термеш, Олександр Голубов