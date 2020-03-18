Каннський кінофестиваль переносять через коронавірус

Через пандемію коронавірусу 73-й Каннський кінофестиваль, який мав відбутися 12-23 травня, перенесуть на кінець червня або початок липня. Про це організатори фестивалю повідомили у четвер, 19 березня. "Як тільки розвиток подій у Франції та міжнародна ситуація у сфері здоров'я дозволить нам оцінити реальну можливість, ми повідомимо про своє рішення", - йдеться у заяві фестивалю.

Питання перенесення заходу відкладалось до останнього. Однак оскільки захворювання COVID-19 поширилось по всій Франції, його проведення, як і інших масових заходів, унеможливилось. Через пандемію в країні закрили всі ресторани кафе та кінотеатри, а жителям дозволили виходити на вулицю тільки з професійних або медичних причин, а також для придбання товарів першої необхідності і ліків.

Каннський кінофестиваль був заснований у 1939 році, як альтернатива Венеційському фестивалю. Однак перший фестиваль був скасований одразу після відкриття 31 серпня та приватного показу стрічки "Горбун із Нотр-Дама", оскільки наступного дня нацисти увійшли до Польщі. Після цього фестиваль вперше був проведений в 1946 році. Також фестиваль не проводився в 1968 році на знак солідарності зі страйком студентів та робітників у Франції.