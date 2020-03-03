 Книжкового ярмарку у Лейпцигу цього року не буде | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Книжкового ярмарку у Лейпцигу цього року не буде

Влада Лейпцига скасувала проведення книжкового ярмарку через спалах коронавірусу

Книжковий ярмарок у Лейпцигу скасовано через коронавірус

Книжковий ярмарок у Лейпцигу скасовано

Організатори книжкового ярмарку в східнонімецькому місті Лейпциг підтвердили у вівторок, 3 березня, повідомлення ЗМІ про скасування ярмарку через спалах коронавірусу.

"На жаль, ми повинні це підтвердити. Подальша інформація з'явиться найближчим часом", - повідомили вони в Twitter.

Цьогорічний ярмарок мав відбутись з 12 до 15 березня. Минулого року книжковий ярмарок у Лейпцигу відвідали 286 тисяч осіб.

Як відомо, у Європі через спалах коронавірусу скасовано низку масштабних заходів, які мали відвідати сотні тисяч осіб. Так, у Парижі не проводитимуть книжковий ярмарок, який мав відбутися 20-23 березня 2020 року. Очікувалося, що паризький книжковий салон відвідають 160 тисяч людей.

Читайте також: Україна повідомила про перший випадок зараження коронавірусом

Також скасований Женевський автосалон після того, як уряд Швейцарії 28 лютого оголосив про заборону проведення громадських заходів, кількість учасників яких перевищує 1000 осіб. Причина - зростання кількості інфікованих коронавірусом у країні до 15 осіб, повідомляє агенція dpa. Організатори Женевського автосалону, який мав відбутись з 5 до 15 березня, очікували близько 600 тисяч відвідувачів.

Європейський парламент ухвалив рішення запровадити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу, зокрема скасовано всі заплановані заходи. Через це на невизначений термін перенесений Український тиждень, а будівлю ЄП закрили для відвідувачів. Співробітникам ЄП, які нещодавно відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею, рекомендовано "залишатися вдома в самоізоляції". При цьому двічі на день протягом 14 днів вони мають вимірювати температуру тіла, повернутись до роботи в офіс їм буде дозволено тільки після рішення лікаря.

У Венеції 23 лютого через побоювання поширення коронавірусу скасували проведення карнавалу, який мав тривати до 25 лютого. А у Барселоні через коронавірус був скасований Світовий мобільний конгрес (Mobile World Congress - MWC). Цього року на цьому заході очікували понад 100 тисяч відвідувачів та понад 2800 учасників.

Дивитись відео 02:42

Все, що треба знати про коронавірус: відповіді німецького вірусолога (02.03.2020)

DW.COM

Коронавірус "скасував" проведення Українського тижня в Європарламенті

Коронавірус став причиною перенесення Українського тижня в Європейському парламенті на невизначений термін. (03.03.2020)  

У Франції заборонили масштабні заходи у закритих приміщеннях

Через поширення коронавірусу французький уряд заборонив усі заходи у закритих приміщеннях з понад п'ятьма тисячами учасників. У регіонах, які є осередками поширення хвороби, скасували взагалі усі масові заходи. (29.02.2020)  

Відомство ЄС підвищило рівень ризику зараження коронавірусом

Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб підвищив рівень ризику зараження коронавірусом для Європи до "від помірного до високого". Станом на 2 березня в ЄС ним інфікувалися понад 2100 людей. (02.03.2020)  

Також за темою

Albanien Protest gegen Regierung Rama in Tirana | Rexhep Pepkolaj

У Німеччині через коронавірус призупинили страйк 03.03.2020

У провідній берлінській клініці "Шаріте" профспілки скасували проведення страйку співробітників через коронавірус.

USA Zika-Impfstoff erstmals an Menschen getestet

Світові фармкомпанії об'єдналися для пошуку вакцини від коронавірусу 03.03.2020

Провідні компанії світової фармацевтичної індустрії домовились співпрацювати у пошуках вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2. На зустрічі представників компаній був присутній віцепрезидент США.

Ukraine Flughafen Kiew

В аеропорту "Київ" таки почали міряти температуру тіла пасажирів з Італії 25.02.2020

В аеропорту "Київ" повідомили, що пасажирам, які прибувають з Італії, вже почали міряти температуру. До цього пресслужба летовища заявляла про відсутність спецсканерів і тепловізорів.

Реклама

Докладно

Покупці в респіраторних масках у магазині в Мілані

Коронавірус в Україні: як підготуватися до пандемії

Підстав панікувати через можливу пандемію коронавірусу немає. Краще цей час використати на підготовку.  

Хто заробляє в Німеччині більше?

З вищою освітою і без неї: хто заробляє більше?

Хто заробляє в Німеччині більше: люди з вищою освітою або ті, у кого її немає? Відповідь не настільки очевидна  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  