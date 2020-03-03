Книжкового ярмарку у Лейпцигу цього року не буде

Організатори книжкового ярмарку в східнонімецькому місті Лейпциг підтвердили у вівторок, 3 березня, повідомлення ЗМІ про скасування ярмарку через спалах коронавірусу.

"На жаль, ми повинні це підтвердити. Подальша інформація з'явиться найближчим часом", - повідомили вони в Twitter.

Цьогорічний ярмарок мав відбутись з 12 до 15 березня. Минулого року книжковий ярмарок у Лейпцигу відвідали 286 тисяч осіб.

Як відомо, у Європі через спалах коронавірусу скасовано низку масштабних заходів, які мали відвідати сотні тисяч осіб. Так, у Парижі не проводитимуть книжковий ярмарок, який мав відбутися 20-23 березня 2020 року. Очікувалося, що паризький книжковий салон відвідають 160 тисяч людей.

Читайте також: Україна повідомила про перший випадок зараження коронавірусом

Також скасований Женевський автосалон після того, як уряд Швейцарії 28 лютого оголосив про заборону проведення громадських заходів, кількість учасників яких перевищує 1000 осіб. Причина - зростання кількості інфікованих коронавірусом у країні до 15 осіб, повідомляє агенція dpa. Організатори Женевського автосалону, який мав відбутись з 5 до 15 березня, очікували близько 600 тисяч відвідувачів.

Європейський парламент ухвалив рішення запровадити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу, зокрема скасовано всі заплановані заходи. Через це на невизначений термін перенесений Український тиждень, а будівлю ЄП закрили для відвідувачів. Співробітникам ЄП, які нещодавно відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею, рекомендовано "залишатися вдома в самоізоляції". При цьому двічі на день протягом 14 днів вони мають вимірювати температуру тіла, повернутись до роботи в офіс їм буде дозволено тільки після рішення лікаря.

У Венеції 23 лютого через побоювання поширення коронавірусу скасували проведення карнавалу, який мав тривати до 25 лютого. А у Барселоні через коронавірус був скасований Світовий мобільний конгрес (Mobile World Congress - MWC). Цього року на цьому заході очікували понад 100 тисяч відвідувачів та понад 2800 учасників.