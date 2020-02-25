 Коронавірус ″скасував″ проведення Українського тижня в Європарламенті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

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Коронавірус "скасував" проведення Українського тижня в Європарламенті

Коронавірус став причиною перенесення Українського тижня в Європейському парламенті на невизначений термін.

ЄП скасував проведення Українського тижня

ЄП скасував проведення Українського тижня

Український тиждень в Європейському парламенті (ЄП) переноситься на невизначений час з огляду на коронавірус SARS-CoV-2, повідомило у вівторок, 3 березня, представництво України при Європейському Союзі.

"(...) Запланований на 3-5 березня Український тиждень в Європейському парламенті переноситься на невизначений термін у зв'язку з обмеженнями Європарламенту щодо проведення масових заходів через поширення коронавірусної інфекції COVID-19", - йдеться в повідомленні.

У місії висловили вдячність за інтерес до запланованих заходів. "Як тільки обмеження будуть скасовані, наша команда буде опрацьовувати нові можливості для проведення Українського тижня в Європейському парламенті, про що ми обов'язково інформуватимемо вас додатково", - йдеться в повідомленні ЄП, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

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Раніше президент ЄП Давид Сассолі повідомив про ухвалене рішення запровадити обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу, зокрема скасовано всі заплановані заходи. Також ЄП буде закритий для відвідувачів.

Співробітники працюють віддалено 

Тижнем раніше Європарламент рекомендував своїм співробітникам "залишатися вдома в самоізоляції". Це стосується тих співробітників, які нещодавно відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею.

Співробітникам рекомендується перевіряти температуру двічі на день протягом 14 днів. Повернутися на роботу в офіс їм буде дозволено тільки після рішення лікаря.

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