 Переробка пластику в домашніх умовах. Рецепт з Нідерландів - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.09.2020

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Політика й суспільство

Переробка пластику в домашніх умовах. Рецепт з Нідерландів - "Європа у фокусі" (відео)

Хто прихистить біженців після пожежі в грецькому таборі "Морія". Угорська меншина в Румунії мріє про відродження Великої Угорщини. Британці захопилися споживанням диких трав.

Засилля пластикового сміття у світі загрожує довкіллю (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Греція: хто прихистить біженців після пожежі в таборі "Морія"

06:32 Великобританія: чому британці захопилися споживанням диких трав

10:52 Румунія: як угорська меншина мріє про відродження Великої Угорщини

16:02 Нідерланди: як пластик можна переробляти в домашніх умовах

22:12 Данія: чому данці вважаються найщасливішими у світі. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3imEM

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