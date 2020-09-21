Переробка пластику в домашніх умовах. Рецепт з Нідерландів - "Європа у фокусі" (відео)

Хто прихистить біженців після пожежі в грецькому таборі "Морія". Угорська меншина в Румунії мріє про відродження Великої Угорщини. Британці захопилися споживанням диких трав.
Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:00 Греція: хто прихистить біженців після пожежі в таборі "Морія"
06:32 Великобританія: чому британці захопилися споживанням диких трав
10:52 Румунія: як угорська меншина мріє про відродження Великої Угорщини
16:02 Нідерланди: як пластик можна переробляти в домашніх умовах
22:12 Данія: чому данці вважаються найщасливішими у світі. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3imEM
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