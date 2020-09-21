Переробка пластику в домашніх умовах. Рецепт з Нідерландів - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:00 Греція: хто прихистить біженців після пожежі в таборі "Морія"

06:32 Великобританія: чому британці захопилися споживанням диких трав

10:52 Румунія: як угорська меншина мріє про відродження Великої Угорщини

16:02 Нідерланди: як пластик можна переробляти в домашніх умовах

22:12 Данія: чому данці вважаються найщасливішими у світі. На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3imEM