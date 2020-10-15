 У Німеччині зафіксували рекордні майже 15 тисяч заражень коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині зафіксували рекордні майже 15 тисяч заражень коронавірусом

У Німеччині зафіксували рекордні 14 964 нові випадки зараження коронавірусом за добу. За інформацією ЗМІ, уряд країни пропонує запровадити низку обмежень, зокрема тимчасово закрити басейни, спортзали, кіно та театри.

У Німеччині зафіксували 14 964 нові зараження коронавірусом

У Німеччині зафіксували 14 964 нові зараження коронавірусом

У Німеччині за минулу добу підтвердили 14 964 інфікування коронавірусом, що є новим рекордним показником у країні. Також зафіксовано 27 випадків смерті внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19. Про це в середу, 28 жовтня, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI), який збирає дані на основі інформації з управлінь охорони здоров'я органів місцевої влади.

Загальна кількість випадків зараження в Німеччині з початку пандемії зросла до понад 464 тисяч, а кількість смертельних випадків - до 10 183.

Читайте також: Вартість лікування COVID-19 у Німеччині сягає десятків тисяч євро

Уряд Німеччини хоче посилити обмеження у листопаді

За даними ЗМІ, пізніше цього ж дня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закличе очільників федеральних земель знову накласти низку обмежень, щоб протистояти поширенню коронавірусу.

Згідно з документом, який проаналізувала інформагенція dpa, уряд хоче посилити карантинні обмеження на період з 4 листопада і до кінця листопада. В цей час пропонується, щоб бари, паби та ресторани працювали лише для приготування їжі на винос. Театри, кінотеатри, басейни і тренажерні зали пропонується закрити.

Також уряд хоче істотно обмежити внутрішній туризм і дозволити зустрічатися на публіці лише з членам однієї сім'ї та ще максимум з людьми з другого домогосподарства.

Читайте також: Коронавірус надовго. Коли наслідки COVID-19 тривають місяцями

Дивитись відео 01:07

Суперечлива агітація за маски в Берліні (15.10.2020)

Також за темою

Kabinettssitzung l 21. Oktober 2020

Анґела Меркель: Обмеження контактів - вимога часу 24.10.2020

Канцлерка Німеччини знову апелює до жителів Німеччини і просить до мінімуму обмежити зустрічі з іншими людьми та подорожі.

Valerie Giesen COVID-19-Langzeitfolgen

Коронавірус надовго. Коли наслідки COVID-19 тривають місяцями 26.10.2020

Для деяких пацієнтів одужання від COVID-19 не означає повернення до здорового життя. Одним із них є Валері Ґізен, яка відчуває сильну втому через пів року після хвороби.

Grossbritannien Wales | Coronavirus | Neuer Lockdown

Уельс запроваджує повний локдаун на понад два тижні 19.10.2020

Карантинні обмеження в Уельсі під час локдауну будуть аналогічні тим, які були запроваджені у березні поточного року.

Реклама

Докладно

Міністри закордонних справ України і Угорщини Дмитро Кулеба (ліворуч) і Петер Сіярто під час зустрічі у Будапешті в травні 2020 року

Київ проти Будапешта. Чи можна уникнути нового загострення

На тлі закидів у втручанні в вибори експерти кажуть про найбільшу дипломатичну кризу в історії України й Угорщини.  

Михайло Малий

Ринок землі по-німецьки - "Відкривай Німеччину" (відео)

Жорсткий контроль та протидія спекуляціям на ринку сільськогосподарської землі у Німеччині. Як це працює на практиці?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  