 Анґела Меркель: Обмеження контактів - вимога часу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Анґела Меркель: Обмеження контактів - вимога часу

Канцлерка Німеччини знову апелює до жителів Німеччини і просить до мінімуму обмежити зустрічі з іншими людьми та подорожі.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) на тлі зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом у країні знову закликала жителів ФРН допомогти у стримуванні поширення хвороби, обмеживши свої соціальні контакти. "Ми не є безсилими проти вірусу, наша поведінка визначає, як сильно і як швидко він поширюється. І вимога часу для нас усіх зараз: обмежити контакти і зустрічатися з якомога меншою кількістю людей", - сказала Меркель у своєму щотижневому відеоподкасті, оприлюдненому в суботу, 24 жовтня.

Читайте також: Коронавірус: Данія істотно обмежила в'їзд для німців

Минулого тижня Меркель у відеоподкасті вже зверталася до жителів країни із драматичним закликом допомогти у стримуванні інфекції, демонструючи відповідальну поведінку. Тоді звернення викликало великий резонанс у німецькому суспільстві. За словами канцлерки зараз, ситуація за цей тиждень лише загострилася. А тому, наголосила Меркель, її слова тижневої давності залишаються актуальними.

Заради здоров'я та робочих місць

Минулого тижня Меркель наголошувала, що складні відмови зараз необхідні самим жителям ФРН. "Я прошу вас: відмовтеся від будь-якої подорожі, яка не є справді необхідною, від кожного святкування, яке не є справді необхідним, - переконувала канцлерка. - Я розумію, що такі кроки є не лише складними - для декого це може означати відмову від чогось дуже важливого". За її словами, важливим є кожен день у намаганні стримати неконтрольоване поширення коронавірусу.

Читайте також: Очільник МОЗ ФРН Єнс Шпан заразився коронавірусом

"Заради власного здоров'я та здоров'я тих, кого ми б хотіли уберегти від хвороби. Аби наша система охорони здоров'я не була перевантажена, аби школи і дитячі садки залишалися відкритими для наших дітей. Заради нашої економіки та робочих місць", - пояснила тоді канцлерка. Вона також попередила, що те, як виглядатиме зима та святкування Різдва, зараз залежить від поведінки жителів Німеччини. "Це вирішуємо ми - нашими діями", - зазначила Меркель.

Понад 10 тисяч жертв 

24 жовтня місцеві управління охорони здоров'я ФРН повідомили про 14714 нових випадків інфікування коронавірусом за добу, що є новим рекордним показником у країні. За добу померли 49 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом. Загальна кількість померлих від початку пандемії COVID-19, в яких підтвердили інфікування, перевищила 10 тисяч осіб.

Водночас в Інституті Роберта Коха звернули увагу, що у даних, оприлюднених 24 жовтня, може міститися і певне число випадків, зафіксованих днем раніше. Внаслідок збоїв у роботі серверів 22 жовтня упродовж трьох годин дані з деяких управлінь охорони здоров'я не надходили. Тож, ймовірно, інформація щодо нових випадків від цих управлінь, яка б мали увійти в статистику, оприлюднену 23 жовтня, врахована нині.

Дивитись відео 05:07

Коронавірус і грип: як відрізнити і що небезпечніше (09.10.2020)

Також за темою

Polen PK Ministerpräsident Mateusz Morawiecki

Пандемія COVID-19: Польща закриває усі ресторани, обмежує пересування дітей 23.10.2020

Через стрімке поширення коронавірусу в Польщі уряд країни запроваджує нові протиепідемічні заходи, закриваючи ресторани та сильно обмежуючи кількість людей під час зібрань.

Corona-Gipfel I Merkel und Ministerpräsidenten

Пандемія та парламент: коронавірус вихолощує демократію? 21.10.2020

Нові закони, нові обмеження. У Німеччині канцлерка й керівники земельних урядів обговорили подальший курс боротьби з пандемією. Але Бундестаг до цього не залучили. У країні наростає опір такій манері правління.

Deutschland Coronavirus Intensivbett an Uniklinik Dresden

Коронавірус у Німеччині: кількість жертв перевищила 10 тисяч 24.10.2020

В Німеччині протягом доби зареєстровано 49 нових летальних випадків від COVID-19, таким чином загальна кількість померлих, в яких підтвердили інфікування, перевищила 10 тисяч осіб.

Реклама

Докладно

Друга хвиля коронавірусу: як не захворіти й залишатися спокійним

Коронавірус: як не захворіти і зберігати спокій

Психолог з Німеччини й вірусологиня із Швейцарії радять, як не захворіти на COVID-19 й уникнути стресу й страху.  

Веганський фарш

Ковбаса може називатись вегетаріанською - Європарламент

Європарламент відхилив заборону на продаж м'ясних замінників з позначкою "вегетаріанська ковбаса" тощо.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  