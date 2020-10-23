Анґела Меркель: Обмеження контактів - вимога часу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) на тлі зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом у країні знову закликала жителів ФРН допомогти у стримуванні поширення хвороби, обмеживши свої соціальні контакти. "Ми не є безсилими проти вірусу, наша поведінка визначає, як сильно і як швидко він поширюється. І вимога часу для нас усіх зараз: обмежити контакти і зустрічатися з якомога меншою кількістю людей", - сказала Меркель у своєму щотижневому відеоподкасті, оприлюдненому в суботу, 24 жовтня.

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Минулого тижня Меркель у відеоподкасті вже зверталася до жителів країни із драматичним закликом допомогти у стримуванні інфекції, демонструючи відповідальну поведінку. Тоді звернення викликало великий резонанс у німецькому суспільстві. За словами канцлерки зараз, ситуація за цей тиждень лише загострилася. А тому, наголосила Меркель, її слова тижневої давності залишаються актуальними.

Заради здоров'я та робочих місць

Минулого тижня Меркель наголошувала, що складні відмови зараз необхідні самим жителям ФРН. "Я прошу вас: відмовтеся від будь-якої подорожі, яка не є справді необхідною, від кожного святкування, яке не є справді необхідним, - переконувала канцлерка. - Я розумію, що такі кроки є не лише складними - для декого це може означати відмову від чогось дуже важливого". За її словами, важливим є кожен день у намаганні стримати неконтрольоване поширення коронавірусу.

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"Заради власного здоров'я та здоров'я тих, кого ми б хотіли уберегти від хвороби. Аби наша система охорони здоров'я не була перевантажена, аби школи і дитячі садки залишалися відкритими для наших дітей. Заради нашої економіки та робочих місць", - пояснила тоді канцлерка. Вона також попередила, що те, як виглядатиме зима та святкування Різдва, зараз залежить від поведінки жителів Німеччини. "Це вирішуємо ми - нашими діями", - зазначила Меркель.

Понад 10 тисяч жертв

24 жовтня місцеві управління охорони здоров'я ФРН повідомили про 14714 нових випадків інфікування коронавірусом за добу, що є новим рекордним показником у країні. За добу померли 49 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом. Загальна кількість померлих від початку пандемії COVID-19, в яких підтвердили інфікування, перевищила 10 тисяч осіб.

Водночас в Інституті Роберта Коха звернули увагу, що у даних, оприлюднених 24 жовтня, може міститися і певне число випадків, зафіксованих днем раніше. Внаслідок збоїв у роботі серверів 22 жовтня упродовж трьох годин дані з деяких управлінь охорони здоров'я не надходили. Тож, ймовірно, інформація щодо нових випадків від цих управлінь, яка б мали увійти в статистику, оприлюднену 23 жовтня, врахована нині.