Deutsche Post - німецьке акціонерне товариство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Deutsche Post".

Deutsche Post є німецьким логістичним та поштовим підприємством. Акціонерне товариство Deutsche Post було створено 1995 року внаслідок приватизації державної "Німецької федеральної пошти". Штаб-квартира Deutsche Post розташована в Бонні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.