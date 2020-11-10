Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Deutsche Post - німецьке акціонерне товариство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Deutsche Post".
Deutsche Post є німецьким логістичним та поштовим підприємством. Акціонерне товариство Deutsche Post було створено 1995 року внаслідок приватизації державної "Німецької федеральної пошти". Штаб-квартира Deutsche Post розташована в Бонні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Post Tower заощаджує 76 відсотків електроенергії порівняно зі звичайними хмарочосами. Подвійний фасад у стилі постмодерн використовує енергію природних стихій задля того, щоб влітку в будівлі було прохолодно, а взимку - тепло.