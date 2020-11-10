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Deutsche Post

Deutsche Post - німецьке акціонерне товариство. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Deutsche Post".

Deutsche Post є німецьким логістичним та поштовим підприємством. Акціонерне товариство Deutsche Post було створено 1995 року внаслідок приватизації державної "Німецької федеральної пошти". Штаб-квартира Deutsche Post розташована в Бонні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вакцина від COVID-19: пошта ФРН заявляє про готовність до поширення

Вакцина від COVID-19: пошта ФРН заявляє про готовність до поширення 10.11.2020

У Deutsche Post заявляють, що пристосовані логістично до потреб фарміндустрії та готові поширювати вакцину від SARS-CoV-2. Вакцина, анонсована Biontech та Pfizer, має зберігатися при температурі -70 градусів за Цельсієм.
Як працює німецька пошта

Як працює німецька пошта 08.04.2019

Як довго триває доставка листа або посилки в Німеччині? У скільки вона обійдеться? Чи задоволені німці поштовим сервісом? DW пояснює.
Глава Deutsche Post: Будь-який фах може зникнути за 15 років

Глава Deutsche Post: Будь-який фах може зникнути за 15 років 19.01.2019

Немає жодної гарантії, що обраний сьогодні молодою людиною фах не зникне за 10-15 років, переконаний очільник компанії Deutsche Post Франк Аппель.

Хто з німецьких топ-менеджерів заробляє найбільше? (фотогалерея)

Хто з німецьких топ-менеджерів заробляє найбільше? (фотогалерея) 17.12.2018

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі.
Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше 17.12.2018

Їхні річні прибутки вимірюються мільйонами. Йдеться про топ-менеджерів найбільших німецьких компаній, які входять до списку фондового індексу DAX. У середньому торік вони отримували в 50 разів більше, ніж їхні підлеглі.
Зелений хмарочос по-німецьки: як працює енергоефективний офіс (відео)

"Зелений" хмарочос по-німецьки: як працює енергоефективний офіс (відео) 26.09.2018

Post Tower заощаджує 76 відсотків електроенергії порівняно зі звичайними хмарочосами. Подвійний фасад використовує енергію природних стихій задля того, щоб влітку в будівлі було прохолодно, а взимку - тепло.

Енергоефективний офіс по-німецьки: ноу-хау головного поштамту Німеччини (26.09.2018) 26.09.2018

Post Tower заощаджує 76 відсотків електроенергії порівняно зі звичайними хмарочосами. Подвійний фасад у стилі постмодерн використовує енергію природних стихій задля того, щоб влітку в будівлі було прохолодно, а взимку - тепло.

Deutsche Post звинуватили у продажі даних клієнтів, компанія це спростовує

Deutsche Post звинуватили у продажі даних клієнтів, компанія це спростовує 01.04.2018

Компанію Deutsche Post звинуватили в несанкціонованому продажі даних клієнтів партіям ХДС та ВДП для використання під час виборів. У самій компанії всі закиди називають безпідставними.
Підозріла посилка у Потсдамі була спробою шантажувати DHL - міністр

Підозріла посилка у Потсдамі була спробою шантажувати DHL - міністр 03.12.2017

У підозрілій посилці, яка була знайдена неподалік від різдвяного ярмарку у Потсдамі, містилося послання до DHL з вимогою викупу.

У Німеччині тестують доставку пошти не щодня

У Німеччині тестують доставку пошти не щодня 02.09.2017

Деяким людям у Німеччині пошта запропонувала обрати, коли їм зручніше отримувати листи - один раз, тричі або п'ять разів на тиждень. Таким чином Deutsche Post хоче дослідити потреби клієнтів.

Як Deutsche Post став конкурентом виробників електромобілів (15.05.2017) 15.05.2017

Бізнес Deutsche Post - доставляти листи і посилки. Однак німецька компанія несподівано сама почала виробляти поштові електромобілі. Навіщо та наскільки успішною є така ініціатива, дивіться в репортажі DW.
Укрпошта планує купити 1000 електромобілів

"Укрпошта" планує купити 1000 електромобілів 16.02.2017

Державне підприємство "Укрпошта" планує купити 1000 електромобілів для кур'єрської доставки.
Deutsche Post іде з ринку автобусних перевезень Німеччини

Deutsche Post іде з ринку автобусних перевезень Німеччини 03.08.2016

Deutsche Post виходить з ринку автобусних перевезень та продає цей напрямок бізнесу конкуренту FlixMobility. Всі автобусні маршрути компанії Postbus працюватимуть у звичайному режимі до 31 жовтня.
Deutsche Post вироблятиме власні електромобілі

Deutsche Post вироблятиме власні електромобілі 03.04.2016

Поштовий концерн планує випустити 2000 електромобілів Streetscooter до кінця поточного року. У середньостроковій перспективі автомобілі Deutsche Post можуть надійти у продаж.
Німецька пошта домовилася з профспілками про припинення страйку

Німецька пошта домовилася з профспілками про припинення страйку 05.07.2015

Профспілка Verdi досягла компромісу з керівництвом Deutsche Post щодо підвищення зарплати й робочі гарантії для працівників пошти. Поштарі мають перейти до нормального режиму роботи з 7 липня.
Після залізничників у Німеччині страйкують поштарі

Після залізничників у Німеччині страйкують поштарі 15.05.2015

За кілька днів після тижневого страйку німецьких залізничників страйкувати почали і працівники поштової компанії Deutsche Post. Серед вимог профспілки - підвищення зарплати та скорочення робочого тижня.
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