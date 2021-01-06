Вакцина від коронавірусу: CureVac уклав альянс з Bayer

Створено ще один альянс для масового виробництва і глобального поширення вакцини від коронавірусу. Німецька біотехнологічна компанія CureVac оголосила 7 січня про підписання договору про співпрацю з одним з лідерів фармацевтичного ринку Німеччини - концерном Bayer.

Він надасть розробнику так званої мРНК-вакцини від COVID-19 під назвою CVnCoV підтримку та сервісні послуги під час проведення третьої фази клінічних випробувань, при реєстрації та виробництві препарату, а також при його просуванні в Євросоюзі і на окремих ринках за межами ЄС. При цьому в разі сертифікації вакцини власником реєстраційного посвідчення залишиться CureVac, однак Bayer отримає можливість від свого імені реєструвати вакцину в інших країнах.

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Союз інноваційної компанії і фармацевтичного концерну

Завдяки "експертизі та інфраструктурі" Bayer майбутня вакцина стане швидше доступною якомога більшій кількості людей, заявив Франц-Вернер Гаас (Franz-Werner Haas), голова створеної в 2000 році в університетському місті Тюбінгені компанії CureVac. Сформувавши союз з концерном, заснованим ще в 1863 році, компанія пішла тим самим шляхом, який раніше обрали для себе й німецька компанія BioNTech, що уклала альянс з американським фармацевтичним гігантом Pfizer, і Оксфордський університет, який обрав собі в партнери великого британсько-шведського виробника ліків AstraZeneca.

Головний завод німецького хіміко-фармацевтичного концерну Bayer в Леверкузені

Логіка такого кроку очевидна - невеликий високоспеціалізований розробник вакцини (відносно молода біотехнологічна компанія або університетський науковий центр) об'єднує зусилля з потужним і досвідченим представником фармацевтичної індустрії, що допомагає організувати масштабні клінічні дослідження, підготувати документацію для реєстрації та налагодити масове виробництво. Один партнер зосереджується на науці, інший - на організаційних питаннях, виробництві й збуті.

Сотні мільйонів євро від Німеччини та Євросоюзу

Рішення CureVac укласти альянс з Bayer говорить про те, що компанія увійшла у вирішальну фазу розробки своєї вакцини й переходить до безпосередньої підготовки її реєстрації та випуску. Партнери навряд чи стали б оголошувати про співпрацю без обнадійливих проміжних результатів третьої фази клінічних досліджень вакцини CVnCoV, що почалася 14 грудня 2020 року з 35 тисячами учасників після попередніх тестувань, котрі тривали півроку.

Багаторічний інвестор компанії CureVac, німецький мільярдер Дітмар Гопп

З цією вакциною в Німеччині і у всьому Євросоюзі пов'язують особливі надії. У листопаді 2020 роки ЄС замовив у CureVac 405 мільйонів доз - більше, ніж у будь-якого іншого виробника. До того ж Брюссель ще навесні 2020 року надав компанії кредит в 80 мільйонів євро, а уряд ФРН навіть інвестував в її капітал, придбавши акцій на 300 мільйонів євро. Все це відбулося після того, як з'явилися чутки про те, що президент США Дональд Трамп намагався за велику суму заздалегідь заручитися ексклюзивними правами на використання цієї вакцини в Америці.

Реєстрація вакцини очікується влітку або у вересні

Про нинішню домовленості між двома німецькими компаніями було оголошено на тлі критики на адресу уряду ФРН, викликаної тим, що замовлені Євросоюзом у компаній BioNTech і Pfizer вакцини надходять до країни надто повільно і в дуже обмежених обсягах. У цій ситуації Берлін зацікавлений у новинах, які свідчать про завчасну підготовку до максимально швидкого нарощування виробництва вакцин відразу ж після їхньої реєстрації в ЄС.

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Одна з лабораторій у штаб-квартирі компанії CureVac в Тюбінгені

Агентство dpa з посиланням на портал The Pioneer повідомляє, що тему створення альянсу канцлер Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) обговорювала напередодні з міністрами охорони здоров'я, економіки, а також фінансів. Представник CureVac заявив 7 січня, що реєстрація та початок широкого застосування вакцини очікується в середині цього року або в третьому кварталі.

Це буде вже третя вакцина від коронавірусу, в основі якої - інноваційна технологія мРНК, що вважається новим досягненням у фармацевтиці, проте ніколи раніше широко не застосовувалася. За цією ж технологією створені вакцини BioNTech та Pfizer і американської корпорації Moderna. Зараз тільки вони дозволені до застосування в ЄС.

Ілон Маск може зробити внесок у розповсюдження вакцини CVnCoV

Максимально швидкому нарощуванню виробництва вакцини CVnCoV після очікуваної влітку реєстрації сприятиме не тільки співпраця в рамках альянсу CureVac і Bayer, а й, можливо, застосування принтерів для випуску мРНК-вакцин. Таке мобільне обладнання для виробництва безпосередньо в клініках або у віддалених регіонах по всьому світу сконструювала на замовлення CureVac німецька машинобудівна компанія Grohmann.

Ілон Маск (у центрі) демонструє німецьким політикам принтер для виробництва мРНК-вакцини

Точніше, Tesla Grohmann, як вона називається після того, як в 2017 році її придбав американський виробник електромобілів Tesla. Вона постачає йому обладнання для випуску акумуляторних батарей та електроніки.

Глава Tesla Ілон Маск дуже зацікавився співпрацею з CureVac і у вересні 2020 року під час чергового візиту до Німеччини не лише відвідав в Тюбінгені штаб-квартиру біотехнологічної компанії, але й привіз до Берліна на зустріч з німецькими урядовцями і депутатами Бундестагу зразок принтера для виробництва мРНК-вакцин.

Тож у сформованого тепер альянсу двох німецьких фармацевтичних фірм може виявитися ще й американський партнер в особі компанії Tesla та її машинобудівної доньки в Німеччині. В такому разі свій внесок у виробництво й глобальне розповсюдження вакцини від коронавірусу CVnCoV зробить ще й підприємець-інноватор Ілон Маск.