 Ефективність вакцини CureVac досягла лише 47 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2021

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Новини

Ефективність вакцини CureVac досягла лише 47 відсотків

Вакцина проти коронавірусу від німецької компанії CureVac "не відповідає раніше заданому критерію статистичного успіху". Дослідження препарату проводитимуть далі.

Вакцина від CureVac виявилась менш ефективною

Вакцина від CureVac виявилась менш ефективною

Попередня ефективність вакцини від коронавірусу від німецької компанії CureVac складає лише 47 відсотків. Про це компанія повідомила у середу, 16 червня. "Вакцина показала проміжну ефективність 47 відсотків проти будь-якого ступеня тяжкості захворювання COVID-19 і не відповідає раніше заданому критерію статистичного успіху", - повідомили в компанії. У дослідженні взяли участь близько 40 тисяч добровольців з 10-и країн.

Таким чином ця вакцина не досягла необхідного рівня ефективності. Наприклад, американське Управління продовольства й медикаментів США (FDA) вимагає ефективності не менше 50 відсотків, ВООЗ прагне принаймні 70 відсотків.

Для проміжного аналізу було розглянуто щонайменше 13 різних варіантів коронавірусу, з яких лише один був оригінальним. Вакцина показала значно вищу ефективність у молодих людей, ніж у віковій групі старше 60 років.

Результати дослідження не є остаточними і можуть змінитися. "Хоча ми сподівалися на сильніший проміжний результат, ми усвідомлюємо, що демонструвати високу ефективність у цьому безпрецедентно широкому різноманітті варіантів є складним завданням. Оскільки ми продовжуємо аналіз принаймні 80 додаткових випадків, загальна ефективність вакцини може змінитися", - пояснив головний виконавчий директор CureVac доктор Франц-Вернер Гаас (Franz-Werner Haas).

Компанія CureVac розмістила свої акції на американській біржі Nasdaq влітку 2020 року. Після оприлюднення 16 червня повідомлення про провал випробувань на проміжній стадії їхня ціна впала на 52 відсотки. Тим часом Незалежний комітет з моніторингу даних і безпеки суб'єктів дослідження (DSMB) в США підтвердив високий рівень безпеки вакцини-кандидата CVnCoV. 

Препарат CVnCoV від CureVac повинен стати третьою вакциною від коронавірусу, в основі якої лежить технологія мРНК, що вважається новою у фармацевтиці, проте ніколи раніше широко не застосовувалася. За цією ж технологією створені вакцини BioNTech/Pfizer і Moderna, що вже зареєстровані для застосування в ЄС. У березні Європейська Комісія підписала угоду з компанією CureVac на закупівлю до 405 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

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