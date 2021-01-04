Шмигаль зацікавився підпільною вакцинацією від COVID-19 в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у середу, 6 січня, доручив правоохоронцям та міністерству охорони здоров'я перевірити інформацію, що з'явилася у ЗМІ, про таємну вакцинацію українських політиків від COVID-19. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, яка оприлюднена у ЗМІ, про можливу підпільну вакцинацію препаратами невідомого походження. І одразу повідомлю свою позицію", - написав Шмигаль.

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Він також заявив, що сам збирається зробити щеплення за власний рахунок після надходження офіційно зареєстрованої вакцини до українських клінік. "Сам вакцинуватимусь за свій рахунок у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде до клінік", - додав Шмигаль.

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"Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. І впевнений, жодна свідома людина не вакцинуватиметься препаратами невідомого походження", - написав прем'єр.

Раніше українські ЗМІ повідомили, що низка українських представників влади, зокрема деякі народні депутати й топ-чиновники, таємно вакцинувалися проти COVID-19 нелегально завезеною до України з Ізраїлю вакциною Pfizer, заплативши за два уколи по 2,5 тисяч євро.