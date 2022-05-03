 Як живе туристична галузь України в період війни | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.05.2022

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Україна

Як живе туристична галузь України в період війни

Раптом усе змінилося. З початком повномасштабної війни Росії проти України туризм у країні пережив крах. П'ять представників туристичної галузі поділилися з DW своїми переживаннями, страхами та надіями.

Гід Наталя Власенко (праворуч) зі своїм колегою з Бельгії в одеській опері

Гід Наталя Власенко (праворуч) зі своїм колегою з Бельгії в одеській опері

Наталя Власенко любила показувати туристам з усього світу Одесу й околиці. Однак потім почалася війна, і все стало з ніг на голову. Замість показувати туристам пам'ятки архітектури, Наталя допомагає біженцям і перекладає для іноземних журналістів, які приїздять до Одеси. Війна повністю змінила життя не лише Наталі, а й багатьох її колег і колежанок в українській туристичній галузі. Вона розповіла нам свою історію, а також історії чотирьох інших представників українського туризму.

Не час для туристичних репортажів

Наталя Власенко, екскурсоводка з Одеси:

"У мене було так багато очікувань і планів на 2022 рік, після того, як запроваджені через коронавірус обмеження почали поступово скасовувати. Раніше я співпрацювала з багатьма групами відвідувачів, які приїздили з Великобританії, США, Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії й Нідерландів. Я маю багато хороших спогадів про ці часи! Я могла займатися тим, що мені подобається - показувати туристам моє місто і знайомити їх з історією, культурою й кухнею Одеси.

До війни Наталя Власенко водила туристів Одесою

До війни Наталя Власенко водила туристів Одесою

Але коли 24 лютого почалася війна, мої плани завалилися, наче картковий будинок. Я більше не можу організовувати тури, і мій запасний аеродром теж відпав - як журналістка, яка пише про подорожі, я дописувала для однієї інтернет-сторінки про Одесу. Однак зараз туристичні репортажі просто не на часі.

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Мені довелося шукати нову роботу, аби заробити на прожиття. На даний момент я працюю як перекладачка й асистентка для іноземних ЗМІ, які приїздять до Одеси, аби повідомляти про актуальну ситуацію. Мої знання мови мені в цьому знадобилися - окрім української я знаю англійську, французьку і польську. Окрім того, я працюю волонтеркою для англомовного новинного порталу "We are Ukraine".

Деякі мої колеги й колежанки вирішили залишитися в Україні, інші натомість тимчасово виїхали за її межі. Я поспілкувалася з чотирма з них і переклала їхні історії. За допомогою нашого досвіду ми хотіли б дати уявлення про те, як війна у нашій країні змінила все - у тому числі в туристичній галузі".

Тепер Наталя Власенко водить українськими містами журналістів, як тут - у Миколаєві

Тепер Наталя Власенко водить українськими містами журналістів, як тут - у Миколаєві

Важлива роль туристичної галузі під час війни

Іван Ліптуга, президент Національної туристичної організації України

"Незадовго до російського вторгнення в Україну, коли міжнародні ЗМІ уже відкрито спекулювали щодо можливої війни, переважна більшість людей тут іще не вірила у війну. У цей час до нас надійшли багато питань від закордонних ЗМІ, тож ми вирішили організувати зустріч у Zoom разом із Світовою туристичною мережею (WTN). Серед учасників були туроператори та власники готелів, вони заспокоювали наших міжнародних партнерів.

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12 днів потому все змінилося - почалася війна. Ми запустили кампанію "Scream for Ukraine!", аби привернути увагу до жахливої ситуації в країні. Туроператори, власники готелів та ресторанів від самого початку підтримували армію. Вони приймають у себе біженців та допомагають їм організовувати пересуватися далі.

Софія Київська - одна з найвідоміших пам'яток Києва

Софія Київська - одна з найвідоміших пам'яток Києва

Усе це демонструє, наскільки важливою є туристична галузь - не лише у мирні часи з метою популяризації України як туристичної цілі, але й у воєнні часи - аби допомагати".

Туристи повернуться до України

Юлія Кулик, засновниця на директорка туроператора JC Travel:

"Зрозуміло, що війна зруйнувала весь туристичний бізнес. Наприкінці 2021 року були вже бронювання на 2022 рік, ми розраховували на хороший рік та були раді, що цифри після розпалу пандемії коронавірусу почали знову зростати. Але вже на початку року, коли напруження між Україною та Росією зростало, дедалі більше бронювань скасовували. А потім почалася війна, туристична галузь вмить розвалилася. Я поїхала разом із дочкою в Нідерланди. Для мене та мого чоловіка її життя, здоров'я та майбутнє - в абсолютному пріоритеті. І так, я тут також знайшла роботу, так само у галузі туризму.

Разом із донькою Юлія Кулик виїхала до Нідерландів

Разом із донькою Юлія Кулик виїхала до Нідерландів

Коли війна завершиться і війська залишать країну, туризм в Україні точно досить швидко оговтається. Туристи повертатимуться, коли це стане повністю безпечно. З'являться нові цікаві для туристів місця, адже інтерес до таких міст як Буча, Ірпінь, Бородянка та Маріуполь точно підвищиться. Єдина проблема: для всього цього потрібен час. У найкращому випадку рік, я дуже оптимістична".

"Сподіваюся, війна скоро завершиться"

Анна Ніколаєва, гід

"Львів був найпопулярнішим містом України для туристів. У 2021 році місто відвідали півтора мільйона людей. Гіди готуються до нового весняно-літнього сезону 2022 року. Між сезонами я працювала над однією веб-сторінкою та розробляла нові маршрути навколо Львова. Але війна зруйнувала всі мої плани. Я залишила Україну та живу зараз у Варшаві.

Коли почалася пандемія, я рекламувала на Airbnb онлайн-тур "Культурна подорож Україною". Зараз я пропоную цей віртуальний тур через Zoom. А від початку війни я говорила про Україну з Google, Intel, LinkedIn, Pfizer, Airbnb, Pinterest, KPMG Canada, Amazon Studios, Salesforce та іншими компаніями по всьому світу. Люди усвідомлюють, що вони мало або нічого не знають про нашу країну, і я можу допомогти їм дізнатися більше. Я сподіваюся, що війна скоро скінчиться і я зможу повернутися до Львова".

Анна Ніколаєва тепер проводить віртуальні тури в Zoom

Анна Ніколаєва тепер проводить віртуальні тури в Zoom

Війна паралізує економіку

Марія Юхновець, експертка з туризму та співробітниця Sputnik Kyiv DMC

"Міжнародний туризм завжди дуже чутливо реагує на всі можливі світові події - чи пандемія, чи то політична криза в якійсь країні. У січня 2022, коли ЗМІ дедалі більше повідомляли про можливе російське вторгнення, багато урядів вирішило оголосити застереження щодо поїздок в Україну. Хоч ми і розуміли та поважали ці рішення, ми розуміли, що це матиме сильний вплив на туристичний сезон 2022 року.

На війні Марія Юхновець працює як волонтерка

На війні Марія Юхновець працює як волонтерка

Економіка країни, майже всі галузі промисловості паралізовано. Туризму більше немає - ані всередині, ані за межами країни - небо закрите для цивільної авіації, в Україні війна.

Нам зрозуміло, що туризм буде однією з останніх галузей, що оговтаються від війни. Потрібно буде відбудувати інфраструктуру та відновити польоти. А туристи повинні будуть знову почати довіряти нашій країні - ми сподіваємося, що в 2023 році це буде можливо.

Зараз ми намагаємося допомогти націй країні та допомагаємо як волонтери. Ми розподіляємо продукти харчування, допомагаємо тим, хто втратив домівку, підтримуємо біженців, а також солдатів та допомагаємо з евакуацією. Це нове повсякдення майже всіх українців, так зараз виглядає і моє життя.

Ми сподіваємося, що Україна після цих років воскресне, наче фенікс із попелу. І так, ми впевнені, що після цієї війни мільйони людей ніколи не запитуватимуться: "Україна? Де це?".

  • Дорожнеча у Німеччині

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Дорожнеча у Німеччині

    У ФРН споживачі обурюються через зростання вартості життя. Війна Росії проти України й санкції Заходу проти РФ відіграли у цьому вирішальну роль. Востаннє такий рівень інфляції, як у березні 2022 року, у ФРН спостерігали далекого 1981 року. Федеральний уряд хоче за кілька місяців запровадити ембарго на постачання вугілля з РФ, але зволікає із забороною на імпорт газу та нафти.

  • Черги на заправках у Кенії

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Черги на заправках у Кенії

    Наслідки війни в Україні відчуваються навіть у Найробі: тут утворюються довгі черги на бензоколонках. Пальне стає дефіцитним та дорогим. Ситуацію погіршує й продовольча криза.

  • Зростання ціни на хліб у Туреччині

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Зростання ціни на хліб у Туреччині

    Росія та Україна належать до найбільших країн-виробників пшениці у світі. Одним із наслідків запровадженої РФ заборони на експорт зерна стало зростання цін на хліб у Туреччині. Це - наочний приклад того, як міжнародні санкції розривають ланцюжки поставок. Щодо України, то через війну кораблі із зерном не можуть покинути чорноморські порти.

  • Зліт цін на пшеницю в Іраку

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Зліт цін на пшеницю в Іраку

    Цей робітник складає мішки з борошном на популярному гуртовому ринку в Багдаді - Джаміля. В Іраку ціни на пшеницю після вторгнення Росії в Україну теж стрімко зросли: адже на обидві країни припадає не менше 30 відсотків світового обсягу торгівлі цим злаком. Досі Ірак зберігав нейтралітет, однак тепер плакати, які висловлюють підтримку Путіну, у цій близькосхідній країні заборонені.

  • Протести у Перу

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Протести у Перу

    У столиці Перу Лімі з початку квітня тривають протести проти зростання цін на продовольство, пальне і мідобрива, що посилилося на тлі війни Росії проти Україні. 5 квітня президент країни Педро Кастільо був змушений запровадити комендантську годину, проте скасував її вже за добу, після чого протести поновилися.

  • Кризова ситуація у Шрі-Ланці

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Кризова ситуація у Шрі-Ланці

    У Шрі-Ланці (у минулому - Цейлон) теж не вщухають демонстрації. Люди обурені через підвищенням вартості життя, нестачу пального та відключення електроенергії. На початку квітня протестувальники навіть намагалися взяти штурмом резиденцію президента Готабаї Раджапакси. Останній оголосив надзвичайний стан і звернувся до Індії та КНР за допомогою у постачанні необхідних ресурсів.

  • Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Шотландці обурені зростанням цін на продукти та опалення

    У Шотландії також виходять на демонстрації проти зростання цін на продукти харчування та енергоносії. На знак протесту проти підвищення вартості життя профспілки організували виступи у всій Великобританії. Brexit став причиною зростання цін у багатьох сферах життя. Очікується, що війна в Україні посилить цей ефект.

  • Скільки коштує тепер ця риба?

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Скільки коштує тепер ця риба?

    Британці побоюються за свою улюблену національну страву. Щорічно у королівстві з'їдають близько 380 мільйонів порцій риби з картоплею (Fish & Chips). Проте через жорсткі санкції зараз зростають ціни на білу рибу, олію та енергоносії. У лютому 2022 року інфляція порівняно з тим же місяцем торік становила 6,2 відсотка.

  • Війна як шанс для економіки?

    Наслідки війни в Україні відчутні скрізь у світі

    Війна як шанс для економіки?

    Продавець у нігерійському Ібафо розфасовує борошно для перепродажу. Нігерія вже давно хоче знизити потреби в імпорті продовольства та зробити свою економіку стійкішою. Тож чи можна розцінювати війну як шанс для економіки деяких країн? Аліко Данготе, найбагатша людина Нігерії, нещодавно відкрив найбільший у країні завод із виробництва добрив і тепер сподівається на попит.

    Автор: Клаудія Ден


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