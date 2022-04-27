Війна і туризм: Туреччина без туристів з Росії та України

Туреччина належить до однієї з найулюбленіших туристичних цілей у світі. Більшість іноземних туристів до країни приїздили з Росії - торік у Туреччині відпочили близько 4,7 мільйона росіян. На другому місці - Німеччина, з якої на турецькі курорти у 2021 році приїхало близько трьох мільйонів відпочивальників. На третьому ж місці за кількістю відпочивальників перебувала Україна - торік у Туреччині відпочило близько двох мільйонів українців.

Тож не дивно, що туристична галузь Туреччини вже зараз - ще до початку літнього сезону - відчуває значні наслідки війни між Росію та Україною.

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"З Росії немає ані запитів, ані бронювань"

Чи приїдуть до Туреччини відпочивальники із Росії та України цього року, коли в Україні вирує розв'язана Росією війна? "Війна сильно зачепила готельну галузь, - розповідає DW Фірат Солак, власник туристичної агенції в Анталії. - Зазвичай липень і серпень у нас вже мають бути заброньовані. Однак із Росії немає ані запитів, ані бронювань". Це пов'язано у першу чергу із західними санкціями щодо Росії. Адже багато російських авіакомпаній брали їхні літаки в лізинг у західних фірм.

Якщо такий літак приземлиться за кордоном, його можуть конфіскувати. "Найбільша проблема - це перельоти, - говорить Мурат Ялчин Ялчинкая, голова об'єднання туристичних гідів у Анталії. - Раніше гості прилітали чартерними рейсами в Анталію, однак зараз це неможливо. Над розв'язанням цієї проблеми працюють. Раніше за день прибували 5000-9000 гостей, однак зараз на травень ми очікуємо лише по близько 500 гостей на день".

Перевезення російських туристів

"Проблема" полягає в тому, як російським туристам потрапити до країни? Раніше вони просто летіли російськими авіалініями у відпустку до Туреччини, а потім назад у Росію. Нині ж усе має бути навпаки, пояснює Деніз Угур, директор туристичної фірми Bentour, яка спеціалізується на турах до Туреччини. Так, турецький уряд намагається організувати перевезення російських туристів до країни й назад турецькими літаками. Таким чином Туреччина хоче захистити власну туристичну галузь.

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Питання того, чи не є санкції Заходу контрпродуктивними і чи не сприяють вони радше посиленню Росії, залишається відкритим. Однак Деніз Угур так не вважає: "Раніше дохід був російський, нині - турецький. Модель посилює Туреччину і послаблює Росію". Туреччина, за словами співрозмовника DW, імпортує купівельну спроможність.

Платити - але як?

Окрім проблеми, як російським туристам потрапити до Туреччини, постає питання, як їм у цій країні за все платити. Платіжні оператори, такі як Mastercard та Visa, припинили надавати послуги в Росії. Тож кредитні картки, видані в Росії, більше не працюють. Однак російський "Сбербанк", найбільший банк Росії, оголосив, що грошові карти "Мир" (платіжна система російського центробанку) і далі працюватимуть в Туреччині та деяких інших країнах.

"Російські туристи платять у Туреччині готівкою або картою "Мир". Mastercard, Visacard тощо не працює", - говорить Самед Кіцгін. Він є знавцем Туреччини та експертом з питань безпеки подорожей у міжнародній компанії A3M Global Monitoring, яка оцінює безпеку подорожей до різних країн. "Власники готелів і ресторанів пристосувалися до цього", - додає він.

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Все одно менше туристів з Росії?

Попри всі зусилля, упродовж березня до Туреччини прибуло на 50 відсотків менше російських туристів, ніж рік тому, розповідає Самед Кіцгін. Деніз Угур із компанії Bentour стверджує, що в цьому році Туреччина розраховує на прибуття від 1,5 мільйона до 1,7 мільйона російських туристів. А це - близько третини від 4,7 мільйона, які відпочили в Туреччині торік.

У випадку з українськими туристами представники галузі очікують куди більшого скорочення - із двох мільйонів у минулому році до 100 тисяч цьогоріч. Так як чоловіки від 18 до 60 років не можуть виїхати за межі країни, це можуть бути переважно жінки з дітьми та літніми людьми, які в'їжджатимуть із країн, до яких вони втекли від війни, додає Угур.

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Мета: туристи з інших країн

Чи зможуть туристи з інших країни компенсувати цю нестачу? Можливо, з Німеччини? "На це літо ми спостерігаємо чітке збільшення кількості бронювань у Туреччині", - говорить Торстен Шефер (Torsten Schäfer), речник Німецького туристичного союзу. Бронювання напрямків у східному Середземномор'ї - тобто передусім у Туреччині і Греції - збільшуються набагато сильніше, ніж у західному Середземномор'ї з популярної серед німців Іспанією.

Однак Кумгур Сефер, голова правління корпоративу турецьких туристичних агентств COOP TRR Int. AG, не думає, що нестачу російських та українських туристів можна буде компенсувати. "Німецькі відпочивальники не зможуть заповнити прогалину, яку залишили російські туристи. Аби німці заповнили цю прогалину, цифри мають збільшитися удвічі. А такого не станеться", - прогнозує він.

Очільник компанії Bentour розраховує, що до Туреччини цьогоріч приїде приблизно на 40 відсотків більше турецьких, на 50 відсотків більше британських та на 60 відсотків більше польських туристів. Однак, можливо, приїдуть туристи і з інших країн. Так, експерт з питань безпеки подорожей Самед Кіцгін звертає увагу на те, що у березні 2022 року більшість туристів, тобто близько 13 відсотків, прибули до Туреччини з Ірану, який раніше займав п'яте місце у рейтингу країн, із яких прибували відпочивальники.

Попри збільшення кількості туристів з інших країн та всі докладені зусилля, жоден з експертів не вважає, що Туреччині вдасться компенсувати втрати від недостачі туристів із України та Росії. Велика проблема для турецької туристичної галузі - але незначна у порівнянні до проблем обох країн, між якими точиться війна.