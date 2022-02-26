Туреччина закрила Босфор для військових кораблів РФ. На що це вплине

Через війну Росії проти України турецький уряд, згідно з міжнародною Конвенцією Монтре про статус проток, обмежив рух російських військових суден через дві стратегічно важливі протоки між Середземним і Чорним морями. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, коментуючи це рішення, заявив: "На початку було російське вторгнення. Але зараз воно перетворилося на війну".

Називати події в Україні війною - важливо, тому що це дозволяє Анкарі реалізувати положення Конвенції Монтре та заблокувати російським військовим кораблям прохід через Босфор та Дарданелли у Чорне море. Згідно з міжнародною конвенцією, Туреччина як єдина суміжна країна під час війни за певних обставин сама може вирішувати питання про закриття проток. Про рішення Туреччини, за словами Чавушоглу, було попереджено всі країни, включаючи сусідні та суміжні.

Чи може Туреччина блокувати шлях військових кораблів РФ

Протоки Босфор та Дарданелли з'єднують через Мармурове море Егейське та Чорне моря. Цей 260-кілометровий водний коридор - єдиний, що сполучає між собою Чорне та Середземне моря. Транспортування понад трьох мільйонів барелів нафти щодня здійснюється цим морським шляхом. Цим же маршрутом здійснюється морське перевезення заліза, сталі та сільськогосподарської продукції з узбережжя Чорного моря до Європи.

Конвенція Монтре, прийнята у 1936 році, закріпила суверенітет Туреччини над протоками Босфор і Дарданелли. Цю угоду підписали Болгарія, Франція, Великобританія, Греція, Японія, Румунія, Туреччина, СРСР та Югославія. Пізніше до неї приєдналася Італія.

У мирний час чорноморські держави можуть проводити через протоки свої військові кораблі будь-якого класу за умови попереднього повідомлення турецької влади. Для військових суден нечорноморських держав запроваджено обмеження за класом та тоннажністю. У воєнний час - якщо Туреччина бере участь у війні або вважає, що їй загрожує війна, - вона має право забороняти прохід через протоки будь-яких військових суден.

Після анексії Криму Росія має прямий доступ до Чорного моря, і це ускладнює ситуацію. Відповідно до статті 19 Конвенції Монтре існує виняток для всіх суміжних держав, які можуть фактично позбавити Туреччину права блокувати рух російських військових кораблів: "Військові кораблі держави, що веде війну, можуть повернутися на свої військові бази, і тут не важливо - ідеться про Чорне море чи ні" . Це означає, що Туреччина не може перешкоджати російським військовим кораблям повернутися на військові бази до портів, з яких вони вирушили у плавання.

Читайте також: Війна йде, газ тече, ціни зростають. Ринок чекає на ембарго на поставки з Росії?

Де перебувають військові кораблі РФ

Таким чином, наприклад, кораблі, які зареєстровано в портах Чорного моря, але які зараз перебувають у Середземному морі, можуть пройти через протоку, щоб повернутися на свої бази. Ця умова діє також для кораблів та флотилій, які належать до портів та військових баз у Середземному, Балтійському чи Північному морях та хочуть покинути Чорне море.

У Середземному морі є єдина російська військово-морська база в сирійському Тартусі. У Балтійському морі поблизу Калінінграда дислокується Балтійський флот. Російський Північний флот має кілька баз, з яких найбільша і найбільш відома - в Мурманську. Офіційний дозвіл на те, чи може корабель у воєнний час користуватися протокою, надає Міжнародна морська організація.

Як може вплинути на війну РФ проти України рішення Туреччини

Через особливе становище, яким користувалася Росія в Чорному морі, ще до рішення турецької сторони виникали сумніви, чи все це може мати істотний воєнний вплив на ситуацію в Україні. "Згідно з конвенцією, російські військові кораблі, які перебувають у Чорному морі, повинні до закінчення війни залишатися там. Але військові кораблі, включаючи допоміжні судна, які зараз не в Чорному морі й традиційно дислоковані не там, не повинні перетинати акваторію Чорного моря", - пише аналітик Корнел Оверфельд у своєму Twitter. На його думку, це може мати велике значення, якщо конфлікт затягнеться.

Сінан Ульген, колишній турецький дипломат, вважає, що тепер Росії буде складно збалансувати військову присутність у Чорному та Балтійському морях. "Раніше Росія могла мобільно переміщувати свій флот, включаючи підводні човни. Але тепер усе змінилося", - написав Ульген у Twitter. Тепер Росія має вирішити, які сили залишаться у Чорному та Середземному морях.

"Те, що робить Туреччина, схоже на ситуацію із повітряним простором, який інші країни закривають для Росії", - написав Оверфельд. Закриття проток, ймовірно, не матиме воєнних наслідків у російсько-українському конфлікті, але це єдина можливість Туреччини покарати Росію за її агресію".

Війна в Україні - 03.03.2022 За перший тиждень від початку російської воєнної агресії Україну, за даними ООН, вимушені були покинути вже понад одного мільйона біженців - одна з перших новин, з яких розпочався ранок восьмого дня війни. Це фото зроблене на вокзалі в Києві напередодні - 2 березня.

Війна в Україні - 03.03.2022 Щоб допомогти людям з України, потяги із сусідньої Польщі в Німеччині зустрічають добровольці. Ця фотографія зроблена в Берліні. Біженці можуть отримати безкоштовні квитки для продовження поїздки до родичів чи знайомих. Кому їхати далі нікуди, допомагають дістатися пунктів прийому та тимчасового розміщення.

Війна в Україні - 03.03.2022 В іншому напрямку. Чоловіки-добровольці повертаються в Україну з-за кордону, щоб захищати країну зі зброєю в руках. Ця фотографія зроблена 2 березня на польсько-українському кордоні біля села Медика.

Війна в Україні - 03.03.2022 Зруйнований житловий будинок у селищі Бородянка Бучанського району Київської області, 3 березня.

Війна в Україні - 03.03.2022 Село Горенка під Києвом було засновано 1552 року. До початку війни в ньому мешкало близько п'яти тисяч людей. Внутрішнє подвір'я одного з будинків після обстрілу, 2 березня.

Війна в Україні - 03.03.2022 81-річний мешканець цього села - вчитель французької мови Петро Виєрко - готовий захищати свій будинок та близьких у Горенці зі зброєю в руках.

Війна в Україні - 03.03.2022 Мати з немовлям у бомбосховищі в Києві, 2 березня. Дівчинка з'явилася на світ у підвалі лікарні, який став під час війни пологовим відділенням.

Війна в Україні - 03.03.2022 Російська військова техніка десь на території України. Фото міністерства оборони РФ, 3 березня. Напередодні в Москві вперше опублікували офіційні дані про втрати в армії - на порядок нижче за цифри, які називає українська влада. Декілька сотень або вже кілька тисяч. Перевірити ці дані за умов бойових дій неможливо.

Війна в Україні - 03.03.2022 Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні намагається отримувати та збирати інформацію про жертви серед цивільного населення. За даними на 1 березня, від початку війни в Україні загинуло понад двісті мирних жителів, понад п'ятсот людей отримали поранення. На фотографії - руйнування в місті Ірпінь у Київській області, 2 березня.

Війна в Україні - 03.03.2022 На знак підтримки та солідарності спадкоємець британського престолу принц Чарльз та герцогиня Камілла відвідали українську православну церкву та громаду в Лондоні, 2 березня.

Війна в Україні - 03.03.2022 У четвер, 3 березня, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) змінив ухвалене напередодні рішення про допуск спортсменів з Росії та Білорусі до Ігор у Пекіні у нейтральному статусі та відсторонив їх від участі у цих змаганнях. Президент МПК Ендрю Парсонс наголосив: "Зрозуміло, що ситуація, що швидко загострюється, поставила нас в унікальне й неможливе становище безпосередньо перед початком Ігор".

Війна в Україні - 03.03.2022 Країни ЄС реалізують санкції щодо найближчого оточення російського керівництва. За даними Forbes, у Гамбурзі заарештовано 156-метрову яхту Dilbar Алішера Усманова. Вона перебуває в цьому місті на ремонті з жовтня 2021 року. Пізніше влада Франції повідомила про конфіскацію яхти Amore Vero, раніше - "Принцеса Ольга", що належить Ігорю Сечіну.

Війна в Україні - 03.03.2022 Вранці 3 березня було оголошено про рішення Ради директорів "Эхо Москвы" ліквідувати радіостанцію та її сайт. Головний редактор Олексій Венедиктов повідомив про це у своєму Telegram-каналі. Раніше Роскомнадзор заблокував сайти радіостанції "Эхо Москвы" та телеканалу "Дождь" через висвітлення війни проти України, що не влаштовує російську владу.

Війна в Україні - 03.03.2022 У Росії продовжуються акції протесту. За даними правозахисного проєкту "ОВД-Инфо", лише 2 березня на них по всій країні було затримано понад 700 людей. Цю фотографію зроблено в Санкт-Петербурзі.

Війна в Україні - 03.03.2022 Молитва за мир у Ватикані в Попільну середу - перший день Великого посту. "Той, хто веде війну, забуває про людяність, не виходить від народу, не бачить конкретного життя людей, а ставить приватні інтереси та владу понад усе. Він покладається на диявольську та збочену логіку зброї, яка максимально далека від Божої волі", - заявив Папа Франциск кілька днів тому, оголошуючи про акцію.

Війна в Україні - 03.03.2022 Кольори національного прапора України - в усьому світі. З багатьох таких фотографій сьогодні ми вибрали цю - з американського Лос-Анджелеса. Автор: Микола Пермяков

