Туреччина закрила Босфор для військових кораблів РФ. На що це вплине

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Міжнародна Конвенція Монтре дозволяє Туреччині блокувати рух російських військових кораблів через протоки. Як це вплине на війну Росії проти України?
Через війну Росії проти України турецький уряд, згідно з міжнародною Конвенцією Монтре про статус проток, обмежив рух російських військових суден через дві стратегічно важливі протоки між Середземним і Чорним морями. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, коментуючи це рішення, заявив: "На початку було російське вторгнення. Але зараз воно перетворилося на війну".
Називати події в Україні війною - важливо, тому що це дозволяє Анкарі реалізувати положення Конвенції Монтре та заблокувати російським військовим кораблям прохід через Босфор та Дарданелли у Чорне море. Згідно з міжнародною конвенцією, Туреччина як єдина суміжна країна під час війни за певних обставин сама може вирішувати питання про закриття проток. Про рішення Туреччини, за словами Чавушоглу, було попереджено всі країни, включаючи сусідні та суміжні.
Протоки Босфор та Дарданелли з'єднують через Мармурове море Егейське та Чорне моря. Цей 260-кілометровий водний коридор - єдиний, що сполучає між собою Чорне та Середземне моря. Транспортування понад трьох мільйонів барелів нафти щодня здійснюється цим морським шляхом. Цим же маршрутом здійснюється морське перевезення заліза, сталі та сільськогосподарської продукції з узбережжя Чорного моря до Європи.
Конвенція Монтре, прийнята у 1936 році, закріпила суверенітет Туреччини над протоками Босфор і Дарданелли. Цю угоду підписали Болгарія, Франція, Великобританія, Греція, Японія, Румунія, Туреччина, СРСР та Югославія. Пізніше до неї приєдналася Італія.
У мирний час чорноморські держави можуть проводити через протоки свої військові кораблі будь-якого класу за умови попереднього повідомлення турецької влади. Для військових суден нечорноморських держав запроваджено обмеження за класом та тоннажністю. У воєнний час - якщо Туреччина бере участь у війні або вважає, що їй загрожує війна, - вона має право забороняти прохід через протоки будь-яких військових суден.
Після анексії Криму Росія має прямий доступ до Чорного моря, і це ускладнює ситуацію. Відповідно до статті 19 Конвенції Монтре існує виняток для всіх суміжних держав, які можуть фактично позбавити Туреччину права блокувати рух російських військових кораблів: "Військові кораблі держави, що веде війну, можуть повернутися на свої військові бази, і тут не важливо - ідеться про Чорне море чи ні" . Це означає, що Туреччина не може перешкоджати російським військовим кораблям повернутися на військові бази до портів, з яких вони вирушили у плавання.
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Таким чином, наприклад, кораблі, які зареєстровано в портах Чорного моря, але які зараз перебувають у Середземному морі, можуть пройти через протоку, щоб повернутися на свої бази. Ця умова діє також для кораблів та флотилій, які належать до портів та військових баз у Середземному, Балтійському чи Північному морях та хочуть покинути Чорне море.
У Середземному морі є єдина російська військово-морська база в сирійському Тартусі. У Балтійському морі поблизу Калінінграда дислокується Балтійський флот. Російський Північний флот має кілька баз, з яких найбільша і найбільш відома - в Мурманську. Офіційний дозвіл на те, чи може корабель у воєнний час користуватися протокою, надає Міжнародна морська організація.
Через особливе становище, яким користувалася Росія в Чорному морі, ще до рішення турецької сторони виникали сумніви, чи все це може мати істотний воєнний вплив на ситуацію в Україні. "Згідно з конвенцією, російські військові кораблі, які перебувають у Чорному морі, повинні до закінчення війни залишатися там. Але військові кораблі, включаючи допоміжні судна, які зараз не в Чорному морі й традиційно дислоковані не там, не повинні перетинати акваторію Чорного моря", - пише аналітик Корнел Оверфельд у своєму Twitter. На його думку, це може мати велике значення, якщо конфлікт затягнеться.
Сінан Ульген, колишній турецький дипломат, вважає, що тепер Росії буде складно збалансувати військову присутність у Чорному та Балтійському морях. "Раніше Росія могла мобільно переміщувати свій флот, включаючи підводні човни. Але тепер усе змінилося", - написав Ульген у Twitter. Тепер Росія має вирішити, які сили залишаться у Чорному та Середземному морях.
"Те, що робить Туреччина, схоже на ситуацію із повітряним простором, який інші країни закривають для Росії", - написав Оверфельд. Закриття проток, ймовірно, не матиме воєнних наслідків у російсько-українському конфлікті, але це єдина можливість Туреччини покарати Росію за її агресію".