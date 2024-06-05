ФРН придбає ще 20 винищувачів Eurofighter - Шольц

Німеччина закупить ще 20 винищувачів Eurofighter, заявив канцлер Олаф Шольц. Нові літаки є доповненням до 38, замовлених у 2020 році в рамках заміни німецьких літаків Tornado.

Німеччина закупить ще 20 винищувачів Eurofighter, про що у середу, 5 червня, заявив канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Як передає агенція AFP, під час виступу на міжнародному авіасалоні в Берліні Шольц зазначив, що замовлення буде здійснено до наступних виборів у Німеччині у 2025 році. Нові літаки стануть доповненням до тих 38, що були замовлені в 2020 році в рамках заміни німецьких літаків Tornado.

Шольц написав в Х, що німецький уряд прагне "потужної аерокосмічної галузі в Німеччині та Європі", і тому виробнику забезпечуватимуться "надійні замовлення". Винищувачі Eurofigther виробляє консорціум Airbus, BAE Systems та Leonardo.

Нагадаємо, у січні уряд Німеччини зняв свою заборону на експорт зброї до Саудівської Аравії, зокрема літаків Eurofighter, оскільки та допомагала Ізраїлю в захисті від атак хуситів.

4 червня Ізраїль повідомив про придбання у США ще 25 винищувачів F-35- третьої ескадрильї винищувачів Lockheed Martin такого типу, яку інтегрують в збройні сили країни. Загалом військово-повітряні сили Ізраїлю матимуть у своєму розпорядженні 75 таких літаків.