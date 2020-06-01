 ЄС дозволили накладати штрафні мита на американські товари | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

ЄС дозволили накладати штрафні мита на американські товари

В ЄС уже повідомили, що не поспішатимуть із запровадженням мит, дозволених СОТ, а намагатимуться вирішити питання шляхом переговорів зі США. Вашингтон запровадив мита на європейські товари рік тому.

Торговельна суперечка між ЄС і США точиться навколо держдотацій для Boeing

Торговельна суперечка між ЄС і США точиться навколо державних дотацій для компаній Boeing та Airbus

Світова організація торгівлі (СОТ) офіційно дозволила Євросоюзу запровадити мита на товари американського експорту загальною вартістю до 3,99 мільярда доларів на рік у відповідь на незаконне субсидування США авіабудівного концерну Boeing. Про це СОТ повідомила у вівторок, 13 жовтня.

Рік тому СОТ надала дозвіл США накласти мита на європейські товари загальною вартістю 7,5 мільярда доларів через незаконне субсидування Євросоюзом концерну Airbus. Рішення щодо дотацій для Boeing було ухвалено тільки тепер через пандемію COVID-19.

Читайте також: Криза в СОТ: чи загрожують світові нові торговельні війни?

Суперечка між США та ЄС триває уже понад 15 років. СОТ, яка її розглядала, дійшла висновку, що обидві сторони використали незаконні субсидії, однак ЄС робив це більшою мірою, йдеться у повідомленні організації.

Реакція ЄС та США

У ЄС заявили, що не поспішатимуть із запровадженням мит щодо США. "Ми надаємо перевагу перемовинам", - прокоментував рішення СОТ єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс. За його словами, ЄС негайно сконтактує зі США "позитивним і конструктивним чином", і тільки тоді ухвалить якісь рішення. 

За словами Домбровскіса, якщо не вдасться залагодити питання шляхом переговорів, ЄС буде змушений захищати свої інтереси та належно реагувати. У ЄС уже підготували попередній перелік товарів, що обкладатимуться митами. У ньому - літаки, трактори, алкогольні напої, заморожена риба.

Читайте також: США розширили обмеження на імпорт сталі та алюмінію

Між тим у США заявили, що субсидії, які стали підставою торговельної суперечки, були скасовані на початку року, тож у ЄС "немає чинних підстав" для вжиття будь-яких заходів щодо американських товарів. Запровадження мит через скасовану підставу суперечитиме правилам СОТ і вимагатиме реакції США, заявив 13 жовтня торговий представник США Роберт Лайтхайзер, передає інформагенція dpa.

Нині у США діють 15-відсоткові мита на імпорт літаків з європейських країн, а також 25-відсоткові мита на продовольчі товари - молочні продукти, сири, фрукти, оливкову олію та деякі види обладнання й одяг.

Оглядачі припускають, що ЄС не вестиме перегвори зі США до президентських виборів 3 листопада. 

Дивитись відео 02:03

Що таке протекціонізм і чим він небезпечний? (23.01.2017)

Також за темою

Fahnen von USA und China auf gebrochenem Glas, Handelskrieg

Китай пригрозив США контрзаходами у відповідь на тиск з боку Вашингтона 01.06.2020

У разі порушення Вашингтоном інтересів Пекіна останній залишає за собою право вдатися до жорстких контрзаходів, запевнили в МЗС КНР. Привід для такої заяви - анонсовані Дональдом Трампом заходи через Гонконг.

Freihandelsabkommen EU - Japan JEFTA Malmstöm

ЄС готує ввізні мита на товари зі США через конфлікт навколо Boeing 17.04.2019

Єврокомісія може запровадити торговельні обмеження в вигляді ввізних мит на американські продукти харчування, валізи, трактори, гелікоптери, відеоігри та інші товари.

England NATO Gipfel in London | Boris Johnson

Після Brexit Великобританія не має наміру дотримуватися стандартів ЄС 03.02.2020

Про плани Лондона відмовитися від стандартів ЄС свідчить текст промови британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, яку він має виголосити перед підприємцями.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський під час виступу Кварталу 95 (архівне фото)

Як Зеленський змінив фокус місцевих виборів

Більшість політсил розкритикували ініціативу Зеленського провести всеукраїнське опитування під час місцевих виборів.  

Німецькі війська і коні на тлі зруйнованих вулиць Севастополя, 1942 рік

Берлін: новий центр пам'яті усіх жертв нацизму

Мета - охопити усіх жертв режиму націонал-соціалізму, у тому числі й українців.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  