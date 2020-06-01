ЄС дозволили накладати штрафні мита на американські товари

Світова організація торгівлі (СОТ) офіційно дозволила Євросоюзу запровадити мита на товари американського експорту загальною вартістю до 3,99 мільярда доларів на рік у відповідь на незаконне субсидування США авіабудівного концерну Boeing. Про це СОТ повідомила у вівторок, 13 жовтня.

Рік тому СОТ надала дозвіл США накласти мита на європейські товари загальною вартістю 7,5 мільярда доларів через незаконне субсидування Євросоюзом концерну Airbus. Рішення щодо дотацій для Boeing було ухвалено тільки тепер через пандемію COVID-19.

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Суперечка між США та ЄС триває уже понад 15 років. СОТ, яка її розглядала, дійшла висновку, що обидві сторони використали незаконні субсидії, однак ЄС робив це більшою мірою, йдеться у повідомленні організації.

Реакція ЄС та США

У ЄС заявили, що не поспішатимуть із запровадженням мит щодо США. "Ми надаємо перевагу перемовинам", - прокоментував рішення СОТ єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс. За його словами, ЄС негайно сконтактує зі США "позитивним і конструктивним чином", і тільки тоді ухвалить якісь рішення.

За словами Домбровскіса, якщо не вдасться залагодити питання шляхом переговорів, ЄС буде змушений захищати свої інтереси та належно реагувати. У ЄС уже підготували попередній перелік товарів, що обкладатимуться митами. У ньому - літаки, трактори, алкогольні напої, заморожена риба.

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Між тим у США заявили, що субсидії, які стали підставою торговельної суперечки, були скасовані на початку року, тож у ЄС "немає чинних підстав" для вжиття будь-яких заходів щодо американських товарів. Запровадження мит через скасовану підставу суперечитиме правилам СОТ і вимагатиме реакції США, заявив 13 жовтня торговий представник США Роберт Лайтхайзер, передає інформагенція dpa.

Нині у США діють 15-відсоткові мита на імпорт літаків з європейських країн, а також 25-відсоткові мита на продовольчі товари - молочні продукти, сири, фрукти, оливкову олію та деякі види обладнання й одяг.

Оглядачі припускають, що ЄС не вестиме перегвори зі США до президентських виборів 3 листопада.