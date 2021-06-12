Велика сімка у комюніке різко розкритикувала Китай та Росію

Лідери країн Великої сімки (G7) та ЄС в ухваленому в неділю, 13 червня, заключному комюніке саміту групи, що завершився на британському курорті Карбіс-Бей, піддали різкій критиці поведінку Китаю та Росії. У документі вони засудили порушення Пекіном прав людини в Гонконгу та Сіньцзяні, а від Росії вимагають припинити "дестабілізуючу поведінку" та напади на опозиціонерів.

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Критика Китаю

"Ми просуватимемо наші цінності, у тому числі закликаючи Китай поважати права людини та основоположні свободи", - зазначено в комюніке. При цьому учасники саміту особливо вказали на ситуацію у Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні, де, за даними правозахисників, влада переслідує представників мусульманської меншини уйгурів, та в Гонконгу. Велика сімка вимагає збереження автономії Гонконгу, як це було передбачено декларацією при його передачі Китаю Великобританією в 1997 році.

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Вимоги до Москви

З Росією Велика G7 прагне мати "стабільні та прогнозовані" відносини, а також співпрацювати у "сферах взаємних інтересів". Водночас лідери провідних демократій світу закликали владу у Москві припинити "дестабілізуючу поведінку та шкідливі дії", зокрема й "втручання в демократичні системи інших держав". До того ж Росія повинна притягнути до відповідальності тих, хто з її території здійснює атаки за допомогою програм-вимагачів або ж вчиняє інші кібернапади.

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Велика сімка також вимагає від Москви надати варте довіри пояснення щодо застосування хімічної зброї на своїй території, а також припинити "систематичне" придушення громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

Розслідування походження COVID-19 та припинення примусової праці

У заключному комюніке Велика сімка також вимагає оперативного, прозорого, проведеного експертами та на науковій основі розслідування про походження пандемії COVID-19. Друга фаза такого розслідування має бути організована ВООЗ. При цьому розслідування має бути проведене у Китаї, зазначається в комюніке.

У заключному документі лідери держав також заявили про стурбованість щодо "всіх форм примусової праці у глобальних ланцюгах постачання". Хоча Китай не називається, утім, у комюніке вказується на примусову працю меншин за сприяння держави, зокрема, у сільському господарстві, текстильній індустрії та галузі з виробництва сонячних панелей. За даними представника делегації США, таке формулювання має на увазі передусім закиди на адресу Пекіна щодо утисків мусульманської меншини уйгурів.

Міністри торгівлі країн Великої сімки до їхньої зустрічі в жовтні мають визначити сфери посиленої співпраці, щоб усунути з глобальних ланцюгів постачання всі форми примусової праці.

Інші важливі теми

Серед інших важливих тем, які обговорювалися на саміті та рішення щодо яких знайшли відображення у заключному комюніке, - боротьба з пандеміями, захист клімату, підтримка економічного відновлення та розвиток інфраструктурних проєктів. Учасники саміту пообіцяли до кінця цього року надати біднішим країнам ще мільярд доз вакцин від коронавірусу, а до кінця наступного - загалом понад 2 мільярди.

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У питанні захисту клімату учасники саміту погодилися щодо необхідності розпочати втілення заходів та допомогти країнам, що розвиваються. Також у заключному комюніке знайшла відображення тема ініціативи щодо розвитку інфраструктурних проєктів у бідніших країнах.

Саміт тривав три дні - з 11-го по 13 червня. Він став перешим для президента США Джо Байдена. На полях саміту були проведені численні двосторонні зустрічі лідерів провідних демократій світу.

Господаркою саміту G7 наступного року буде Німеччина.