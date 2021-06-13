 Велика сімка про Україну: підтримка реформ та заклик до Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2021

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Новини

Велика сімка про Україну: підтримка реформ та заклик до Росії

У заключному комюніке саміту Велика сімка наголосила, що Росія є стороною конфлікту на Сході України, а не посередником, і заявила про подальшу підтримку реформ в Україні.

Під час саміту Великої сімки на курорті Карбіс-Бей

Під час саміту Великої сімки на курорті Карбіс-Бей

Глави держав Великої сімки (G7) та ЄС у заключному комюніке, ухваленому в неділю 13 червня, на саміті на англійському курорті Карбіс-Бей, наголосили на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

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"Ми підтверджуємо нашу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заключному документі саміту. Він містить також заклик до Росії послабити напруженість та діяти згідно зі своїми міжнародними зобов'язаннями, а також відвести свої військові підрозділи та озброєння на східному кордоні України, а також на Кримському півострові.

"Ми твердо залишаємося на позиції, що Росія є стороною конфлікту на Сході України, а не посередником", - наголошується в комюніке. Учасники саміту також висловили підтримку "нормандському процесу" задля забезпечення імплементації мінських домовленостей.

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Заключна заява саміту містить заклик до Росії та збройних формувань, які вона підтримує, до конструктивної взаємодії та поновлення зобов'язань щодо режиму припинення вогню.

"Ми підтверджуємо наші зусилля зі зміцнення демократії та інституцій в Україні, заохочуючи подальший прогрес у реформах", - йдеться в комюніке.

Нагадаємо, саміт Великої сімки тривав з 11-го по 13 червня на англійському курорті Карбіс-Бей. Вперше у форумі клубу провідних демократій світу брав участь президент США Джо Байден.

На полях саміту відбувалися численні двосторонні зустрічі. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) напередодні після зустрічі Джо Байденом зазначила, що обоє лідерів були єдині в думці, що збереження транзиту газу Україною є "життєво важливим та неодмінним".

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    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


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