Велика сімка про Україну: підтримка реформ та заклик до Росії
У заключному комюніке саміту Велика сімка наголосила, що Росія є стороною конфлікту на Сході України, а не посередником, і заявила про подальшу підтримку реформ в Україні.
Під час саміту Великої сімки на курорті Карбіс-Бей
Глави держав Великої сімки (G7) та ЄС у заключному комюніке, ухваленому в неділю 13 червня, на саміті на англійському курорті Карбіс-Бей, наголосили на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.
"Ми підтверджуємо нашу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у заключному документі саміту. Він містить також заклик до Росії послабити напруженість та діяти згідно зі своїми міжнародними зобов'язаннями, а також відвести свої військові підрозділи та озброєння на східному кордоні України, а також на Кримському півострові.
"Ми твердо залишаємося на позиції, що Росія є стороною конфлікту на Сході України, а не посередником", - наголошується в комюніке. Учасники саміту також висловили підтримку "нормандському процесу" задля забезпечення імплементації мінських домовленостей.
Заключна заява саміту містить заклик до Росії та збройних формувань, які вона підтримує, до конструктивної взаємодії та поновлення зобов'язань щодо режиму припинення вогню.
"Ми підтверджуємо наші зусилля зі зміцнення демократії та інституцій в Україні, заохочуючи подальший прогрес у реформах", - йдеться в комюніке.
Нагадаємо, саміт Великої сімки тривав з 11-го по 13 червня на англійському курорті Карбіс-Бей. Вперше у форумі клубу провідних демократій світу брав участь президент США Джо Байден.
На полях саміту відбувалися численні двосторонні зустрічі. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) напередодні після зустрічі Джо Байденом зазначила, що обоє лідерів були єдині в думці, що збереження транзиту газу Україною є "життєво важливим та неодмінним".
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.