 Захисники клімату вимагають від G7 зробити більше для боротьби з глобальним потеплінням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2021

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Новини

Захисники клімату вимагають від G7 зробити більше для боротьби з глобальним потеплінням

Захисники клімату з Oxfam та Climate Action Network.вимагають від країн G7 виконувати свої обіцянки, а не тільки їх підтверджувати.

Протест кліматичних активістів Extinction Rebellion у Корнуоллі

Протест кліматичних активістів Extinction Rebellion у Корнуоллі

Захисники клімату вимагають від країн Великої сімки (G7) зробити більше для боротьби з глобальним потеплінням та його наслідками. На саміті в Корнуоллі G7 лише підтвердила свої попередні зобов'язання, наголосили у міжнародному об'єднанні Oxfam та мережі Climate Action Network. Йдеться ж про конкретне виконання обіцянок, повідмляє dpa з посиланням на заяву екологів у неділю, 13 червня. 

Тим часом 13 червня - в останній день саміту - лідери країн G7 планують обговорити питання зміни клімату. Глави держав та урядів мають намір зобов'язатися вдвічі скоротити викиди СО2 у своїх країнах до 2030 року у порівнянні з показниками 2010 року.

Також лідери цих країн планують не пізніше 2050 року досягнути кліматичної нейтральності, що передбачає відмову від використання вугілля, від майже всіх прямих державних субсидій на викопне паливо за кордоном та поступове припинення використання автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

За словами представників Великобританії, провідні західні держави з потужною економікою також хочуть щорічно надавати 100 мільярдів доларів для фінансування дій із захисту клімату в країнах, що розвиваються.

Згодом кліматичні цілі мають бути узгоджені на глобальному рівні на кліматичній конференції ООН у Глазго в листопаді.

Нагадаємо, до Великої сімки входять Німеччина, США, Франція, Італія, Канада, Японія та Великобританія.

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