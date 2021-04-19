В армії США не очікують драматичних подій на кордонах України

Командування армії США не очікує найближчим часом загострення ситуації на російсько-українському кордоні. Про це у середу, 28 квітня, під час виступу на Седонському форумі Інституту Маккейна заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів американської армії, генерал Марк Міллі.

За словами Міллі, кілька останніх тижнів США стежили за нагромадженням російських військ на кордоні з Україною. "Ми також знаємо, що частину цих ресурсів нещодавно було відведено. (...) І це добрі новини. Ми надалі уважно спостерігаємо. І зараз ми не очікуємо нічого драматичного або нагального в найближчому майбутньому", - заявив він.

Відведення військ Росією

Нагадаємо, що 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив з 23 квітня почати відводити російські війська, які передислокували до кордонів з Україною і до анексованого РФ Криму. Він наказав до 1 травня повернути до місць постійної дислокації війська, які задіяли в "навчаннях на півдні Росії".

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною ухвалено рішення завершити заходи з перевірки в Південному та Західному військових округах", - сказав Шойгу на нараді про підсумки дій військ.

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Того ж дня речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон "дуже уважно стежитиме" за ситуацію на російсько-українському кордоні і після того, як у міністерстві оборони РФ заявили про початок відведення військ, передислокованих до кордонів з Україною та анексованого Криму.