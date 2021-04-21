 Поки це лише слова - Держдеп США про відведення військ РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2021

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Поки це лише слова - Держдеп США про відведення військ РФ

У Державному департаменті США заявили, що Вашингтон і надалі пильно стежитиме за ситуацією на кордоні Росії і України.

Речник Державного департаменту США Нед Прайс

Речник Державного департаменту США Нед Прайс

Вашингтон "дуже уважно стежитиме" за ситуацію на російсько-українському кордоні і після того, як у міністерстві оборони РФ заявили про початок відведення військ, передислокованих до кордонів з Україною та анексованого Криму. Про це ввечері у четвер, 22 квітня, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

При цьому він зазначив, що Сполучені Штати, які раніше закликали Росію припинити ескалацію напруженості на кордоні з Україною, добре знають про плани відведення військ, але чекають, допоки це насправді відбудеться.

"Ми почули слова. Я думаю, що ми спостерігатимемо за діями, - пояснив Прайс, цитує інформагенція Reuters. - Наскільки ми знаємо, це поки залишається оголошенням. Ось чому ми продовжуватимемо стежити дуже уважно".

Читайте також: Чи готувала Росія наступ на Україну - висновки західних аналітиків

Шойгу каже про відведення військ РФ на бази

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив з 23 квітня почати відводити російські війська, які передислокували до кордонів з Україною і до анексованого РФ Криму. Він наказав до 1 травня повернути до місць постійної дислокації війська, які задіяли, як в РФ називають, в "навчаннях на півдні Росії".

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю. Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною ухвалено рішення завершити заходи з перевірки в Південному та Західному військових округах", - сказав Шойгу на нараді про підсумки дій військ.

Крім того, міністр вказав, що техніку і озброєння 41 загальновійськової армії, які передбачено задіяти в стратегічних навчаннях "Захід-2021", треба розмістити в польових парках на полігоні Погоново біля Воронежа, організувати їхнє обслуговування і охорону. Варто зазначити, що цей полігон розташований неподалік від українського кордону.

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