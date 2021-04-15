Росія перекидає у Чорне море бойові кораблі

Два великі десантні кораблі Північного флоту Росії - "Олександр Отраковський" и "Кондопога" - в суботу, 17 квітня, пройшли протоку Босфор та увійшли в Чорне море, повідомляє інформагенція "Інтерфакс" з посиланням на стамбульські сайти, які опублікували фото проходження кораблів.

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ЗМІ стверджують, що судна прямують у Севастополь. Як зазначає "Інтерфакс", за наявною інформацією ще два великі десантні кораблі Північного флоту РФ - "Калініград" і "Корольов" - перебувають в Середземному морі, наприкінці березня вони пройшли Гібралтарську протоку.

Раніше цього дня Чорноморський флот повідомив про проходження Керченською протокою 15 кораблів Каспійської флотилії для перебазування в Чорне море. Серед цих кораблів - три артилерійські та вісім десантних катерів. Причина перебазування, стверджує російська сторона, - "морські навчання".

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Крім того, Південний військовий округ РФ повідомив про понад 50 літаків, "задіяних у навчаннях над акваторією Чорного моря". Серед них - винищувачі, бомбардувальники і штурмовики. За словами російських військових, пілотам літаків належить виконати "ракетні пуски і бомбометання по морських цілях". Частину з цих літаків перебазували зі Ставропольського краю до незаконно анексованого РФ Криму.

Днями Москва через навчання оголосила про перекриття "частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки" на пів року для військових кораблів та державних суден інших країн. При цьому Росія закликає не розглядати маневри своїх військових поблизу кордону України та на анексованому нею Кримському повіострові як прояв агресії.

Україна висловила протест, а ЄС та НАТО заявили про стурбованість через ці дії РФ і закликали забезпечити свободу судноплавства, гарантовану міжнародним правом.

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