НАТО закликає Росію не блокувати Керченську протоку
НАТО закликало Росію забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі і свободу судноплавства.
Міст над Керченською протокою, архівне фото
У НАТО стурбовані намірами Росії обмежити доступ до деяких районів у Чорному морі і закликають Москву забезпечити свободу судноплавства і доступ до українських портів в Азовському морі.
"Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія планує обмежити доступ до частин Чорного моря і Керченської протоки. Це було б невиправданим кроком і частиною більш широкої моделі дестабілізаційної поведінки Росії. Ми закликаємо Росію забезпечити вільний доступ до українських портів у Азовському морі, а також свободу судноплавства", - йдеться у коментарі офіційної представниці НАТО Оани Лунгеску, що був розповсюджений в п'ятницю, 16 квітня, пресслужбою Північноатлантичного альянсу, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Лунгеску зазначила, що після незаконної анексії Криму Росія значно збільшила свою військову присутність на півострові і навколо нього. "Тривала мілітаризація Росією Криму, Чорного і Азовського морів є додатковою загрозою незалежності України і підриває стабільність у всьому регіоні. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, припинити провокації і дотримуватися міжнародних зобов'язань".
Вона нагадала, що Альянс не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Криму Росією. "Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосила Лунгеску.
Критика планів РФ закрити частину Чорного моря
Раніше у п'ятницю у Брюсселі висловили свою стурбованість рішенням Росії закрити окремі райони Чорного моря для судноплавства. "Це рішення порушує свободу судноплавства, гарантовану Конвенцією ООН з морського права. ЄС очікує від Росії забезпечення безперешкодного та вільного проходу в Азовське море та з нього відповідно до міжнародного права", - заявив речник ЄС з міжнародних відносин Петер Стано.
Прессекретар президент РФ Дмитро Пєсков 16квітня не захотів коментувати питання закриття акваторій і порадив звертатися до міністерства оборони Росії. Там офіційних заяв з цього приводу не робили. Натомість агенція "РИА Новости" цитує бюлетень міноборони, де підтверджується заборона на прохід "іноземних військових кораблів та інших державних суден" у трьох районах Чорного моря біля берегів Криму з 24 квітня по 31 жовтня цього року. У повідомленні стверджується, що "Керченська протока та підхід до неї не потрапляють у вказані зони".
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Перевірка систем озброєння
Поки що артилерійські обстріли по обидва боки російсько-українського кордону відбуваються з тестовою метою. За офіційними даними, війська перевіряють бойову готовність своїх систем озброєння. На відео, оприлюдненому міністерством оборони РФ, видно випал російської самохідної гаубиці.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Захід висловлює підтримку Україні
Захід запевняє Київ у своїй солідарності. Під час першої телефонної розмови зі своїм українським колегою президент США Джо Байден підтвердив Володимиру Зеленському "непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресії Росії, яка триває на Донбасі та в Криму". Схожі заяви пролунали з боку представників НАТО та ЄС.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війська стягують до Донбасу
На початку березня Росія почала посилювати свою військову присутність на кордоні з Україною. Москва заявила, що таким чином відповідає на провокації Києва, спрямовані на ескалацію конфлікту на Донбасі. На думку спостерігачів від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), жодних провокацій не було.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Американські есмінці вже в Чорному морі
США, НАТО та ЄС пообіцяли Україні підтримку для захисту її територіальної цілісності. 9 квітня з Анкари повідомили, що США вже наприкінці березня оголосили про похід двох військових кораблів через Босфор у Чорне море. На фото - один з двох американських есмінців, котрі пройшли через протоку в напрямку Чорного моря 20 березня.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Війна, котра триває вже сім років
Конфлікт на Сході України спалахнув на початку 2014 року, коли проросійські сепаратисти взяли під контроль частину Донецької та Луганської областей України. На думку влади в Києві та її західних союзників, Кремль допомагає сепаратистам нелегальними постачаннями зброї та відправленням найманців. Відтоді сторони неодноразово домовлялись про припинення вогню, але домовленості постійно порушувалися.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Розбомблені й зруйновані
Цей чоловік стоїть на руїнах свого будинку на території самопроголошеної "ДНР". Будинок було зруйновано під час боїв між сепаратистами та українською армією. У них беруть участь солдати, найманці, сепаратисти та бійці воєнізованих підрозділів. Але бої знову й знову зачіпають цивільне населення. Станом на початок 2019 року, за даними ООН, на Донбасі загинуло близько 3300 мирних жителів.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Сутички й загиблі попри перемир'я
Загалом з 2014 року через бої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. За даними ОБСЄ, нинішнє припинення вогню, чинне з липня 2020 року, було відносно стійким. Але обстріли знову почастішали. За останні дні було вбито щонайменше вісім солдатів українських військ. Відомо також про загибель п'ятирічного хлопчика в "ДНР", у чому сепаратисти звинувачують Київ. Там свою причетність заперечують.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Зеленський вручив нагороди українським солдатам
8 квітня президент України Володимир Зеленський побував на Донбасі й спробував на місці розібратися в ситуації, що склалася. Він нагородив українських військових, що відзначилися під час служби на фронті. А 10 квітня Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом. Українські ЗМІ повідомляють, що також заплановано зустріч Зеленського з президентом Франції Макроном.
Хроніка нового загострення конфлікту на Донбасі
Російське громадянство за спрощеною процедурою
2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.