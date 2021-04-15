 НАТО закликає Росію не блокувати Керченську протоку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2021

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НАТО закликає Росію не блокувати Керченську протоку

НАТО закликало Росію забезпечити вільний доступ до українських портів в Азовському морі і свободу судноплавства.

Міст над Керченською протокою, архівне фото

Міст над Керченською протокою, архівне фото

У НАТО стурбовані намірами Росії обмежити доступ до деяких районів у Чорному морі і закликають Москву забезпечити свободу судноплавства і доступ до українських портів в Азовському морі.

"Ми стурбовані повідомленнями про те, що Росія планує обмежити доступ до частин Чорного моря і Керченської протоки. Це було б невиправданим кроком і частиною більш широкої моделі дестабілізаційної поведінки Росії. Ми закликаємо Росію забезпечити вільний доступ до українських портів у Азовському морі, а також свободу судноплавства", - йдеться у коментарі офіційної представниці НАТО Оани Лунгеску, що був розповсюджений в п'ятницю, 16 квітня, пресслужбою Північноатлантичного альянсу, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Лунгеску зазначила, що після незаконної анексії Криму Росія значно збільшила свою військову присутність на півострові і навколо нього. "Тривала мілітаризація Росією Криму, Чорного і Азовського морів є додатковою загрозою незалежності України і підриває стабільність у всьому регіоні. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, припинити провокації і дотримуватися міжнародних зобов'язань".

Вона нагадала, що Альянс не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Криму Росією. "Ми повністю підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - наголосила Лунгеску.

Критика планів РФ закрити частину Чорного моря

Раніше у п'ятницю у Брюсселі висловили свою стурбованість рішенням Росії закрити окремі райони Чорного моря для судноплавства. "Це рішення порушує свободу судноплавства, гарантовану Конвенцією ООН з морського права. ЄС очікує від Росії забезпечення безперешкодного та вільного проходу в Азовське море та з нього відповідно до міжнародного права", - заявив речник ЄС з міжнародних відносин Петер Стано.

Напередодні міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з планами Росії закрити частину акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.

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Прессекретар президент РФ Дмитро Пєсков 16квітня не захотів коментувати питання закриття акваторій і порадив звертатися до міністерства оборони Росії. Там офіційних заяв з цього приводу не робили. Натомість агенція "РИА Новости" цитує бюлетень міноборони, де підтверджується заборона на прохід "іноземних військових кораблів та інших державних суден" у трьох районах Чорного моря біля берегів Криму з 24 квітня по 31 жовтня цього року. У повідомленні стверджується, що "Керченська протока та підхід до неї не потрапляють у вказані зони".

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  • Українські військові поблизу Донецька

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    2019 року Росія почала за спрощеною процедурою видавати громадянство жителям "ДНР/ЛНР". За російськими даними, зараз там проживає понад 600 тисяч людей, які мають громадянство РФ. В Москві уже повідомили, що для їхнього захисту РФ застосує всіх необхідних заходів. Речниця президента США заявила, що російська військова присутність на кордоні з Україною зараз найчисленніша з 2014 року.

    Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс


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