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Байден про ATACMS: Ми виконали всі прохання Зеленського

Євгенія Наконечна
5 жовтня 2023 р.

На запитання, чи обіцяв Байден далекобійні ракети Зеленському під час візиту того в Білий дім, президент США відповів, що "ми виконали все, про що він просив".

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Президент України Володимир Зеленський разом з президентом США Джо Байденом у Білому домі 21 вересня 2023 року.
Президент України Володимир Зеленський разом з президентом США Джо Байденом у Білому домі 21 вересня.Фото: Presidential Office of Ukraine/picture alliance

Президент США Джо Байден прокоментував питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS.

На запитання журналіста ввечері в середу, 4 жовтня, чи обіцяв він президенту України Володимиру Зеленському під час візиту того до Білого дому, що надасть ATACMS, Байден відповів: "Я говорив з Зеленським, і все, про що він просив, ми виконали". 

Наприкінці вересня низка американських ЗМІ написала, що адміністрація Байдена ухвалила рішення про передачу Україні ATACMS - ще до візиту Зеленського в США, але вирішила не оголошувати цього публічно. За даними Financial Times, це зробили, щоб російське командування не дізналось про рішення і не перемістило свої лінії постачання далі від лінії фронту. За інформацією NBC News, під час візиту Зеленського в США Байден пообіцяв йому невелику кількість ATACMS.

3 жовтня помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій Дуглас Буш заявив в інтерв'ю Bloomberg, що вже створені всі необхідні умови для передачі Україні ATACMS, озброєних касетними боєголовками. За його словами, американські посадовці "готові рухатися швидко" в цьому питанні, щойно Байден схвалить рішення про надання. Версія ракет ATACMS з касетним озброєнням має радіус дії 25-300 кілометрів і містить від 300 до 950 касетних боєприпасів.

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