NBC News: Байден пообіцяв Зеленському далекобійні ракети

Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському, що США передадуть Україні невелику кількість далекобійних ракет, повідомляє NBC News з посиланням на кілька джерел. Наразі тривають дискусії щодо типу і кількості таких ракет.

Президент США Джо Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет далекого радіусу дії для допомоги Україні у відсічі російської агресії. Про це у п’ятницю, 22 вересня, повідомляє NBC News з посиланням на трьох американських чиновників і представника Конгресу, знайомих з дискусіями.

Водночас ці офіційні особи, які не були уповноважені говорити публічно, не уточнили, коли будуть доставлені ці ракети або коли про це рішення буде оголошено. Представник Конгресу сказав, що досі тривають дебати щодо типу ракет і того, скільки їх буде доставлено в Україну.

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Україна просить у США далекобійні ATACMS

Протягом кількох місяців Україна просила у США надати їй далекобійні ракети ATACMS (Army Tactical Missile System), які дали б Києву можливість уражати ланцюги постачання, залізничні шляхи та пункти командування і управління за російською лінією фронту.

Адміністрація Джо Байдена, попри численні прохання Києва і тиск американських законодавців, відмовлялася передавати Україні комплекси ATACMS, радіус дії яких, залежно від модифікації, може перевищувати 300 кілометрів. Відмова була обґрунтована побоюваннями, що передача таких ракет призведе до ще більшої ескалації конфлікту, а також обмеженістю запасу такої зброї. Однак згодом військові США виявили, що у них в наявності є більше ракет ATACMS, ніж вважалося раніше.

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Напередодні, 22 вересня, під час візиту президента України Володимира Зеленського у США, президент країни Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги на 325 мільйонів доларів. Далекобійних ракет ATACMS у його наповненні не було, втім Зеленський, спілкуючись з журналістами у Вашингтоні, зазначив: "Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із (винищувачами) F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент - ми всі це побачимо".

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