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Байден озвучив Зеленському вміст нової військової допомоги

Аліна Коломієць
22 вересня 2023 р.

Під час візиту Володимира Зеленського в США анонсували новий пакет військової допомоги для України на 325 мільйонів доларів. Він зосереджений на посиленні української ППО. Далекобійних ракет ATACMS для ЗСУ в ньому немає.

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Президенти США Джо Байден і України Володимир Зеленський у Білому домі. Вашингтон, 21 вересня 2023 року.
Зустріч Байдена і Зеленського у ВашингтоніФото: Drew Angerer/Getty Images

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на ще 325 мільйонів доларів, підтвердив у ніч на п'ятницю, 22 вересня, президент США Джо Байден після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.

"Ми зосереджені на зміцненні протиповітряної оборони (ППО) України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує тепло і світло в найхолодніші й найтемніші дні року", - сказав він.

До нової партії увійдуть:

  • системи ППО Avenger,
  • ракети для ППО АІМ-9М,
  • ракети TOW,
  • протитанкові системи Javelin і AT-4,
  • додаткові боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARS, 
  • кулемети калібру 50 для протидії безпілотникам,
  • артилерійські снаряди калібрів 105-мм і 155-мм
  • понад три мільйони патронів до стрілецької зброї,
  • 59 легких тактичних автомобілів та інше.

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Ракет ATACMS у новому списку немає

У списку немає далекобійних ракет ATACMS. Напередодні зустрічі Зеленського і Байдена радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вони, можливо, будуть надані Україні пізніше.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі пізніше сказав: "Ми продовжуємо говорити з українцями про те, що їм потрібно на полі бою".

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Байден: Abrams будуть в Україні наступного тижня

Виступаючи перед журналістами після зустрічі з Зеленським, Байден пообіцяв, що перші американські танки M1 Abrams опиняться в Україні "наступного тижня".

Перед зустріччю з Байденом Зеленський відвідав Пентагон, де зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, а також Конгрес США.

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