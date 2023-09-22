Байден озвучив Зеленському вміст нової військової допомоги

Під час візиту Володимира Зеленського в США анонсували новий пакет військової допомоги для України на 325 мільйонів доларів. Він зосереджений на посиленні української ППО. Далекобійних ракет ATACMS для ЗСУ в ньому немає.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на ще 325 мільйонів доларів, підтвердив у ніч на п'ятницю, 22 вересня, президент США Джо Байден після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.

"Ми зосереджені на зміцненні протиповітряної оборони (ППО) України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує тепло і світло в найхолодніші й найтемніші дні року", - сказав він.

До нової партії увійдуть:

системи ППО Avenger,

ракети для ППО АІМ-9М,

ракети TOW,

протитанкові системи Javelin і AT-4,

додаткові боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARS,

кулемети калібру 50 для протидії безпілотникам,

артилерійські снаряди калібрів 105-мм і 155-мм

понад три мільйони патронів до стрілецької зброї,

59 легких тактичних автомобілів та інше.

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Ракет ATACMS у новому списку немає

У списку немає далекобійних ракет ATACMS. Напередодні зустрічі Зеленського і Байдена радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вони, можливо, будуть надані Україні пізніше.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі пізніше сказав: "Ми продовжуємо говорити з українцями про те, що їм потрібно на полі бою".

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Байден: Abrams будуть в Україні наступного тижня

Виступаючи перед журналістами після зустрічі з Зеленським, Байден пообіцяв, що перші американські танки M1 Abrams опиняться в Україні "наступного тижня".

Перед зустріччю з Байденом Зеленський відвідав Пентагон, де зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, а також Конгрес США.

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