Байден озвучив Зеленському вміст нової військової допомоги
Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на ще 325 мільйонів доларів, підтвердив у ніч на п'ятницю, 22 вересня, президент США Джо Байден після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Білому домі.
"Ми зосереджені на зміцненні протиповітряної оборони (ППО) України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує тепло і світло в найхолодніші й найтемніші дні року", - сказав він.
До нової партії увійдуть:
- системи ППО Avenger,
- ракети для ППО АІМ-9М,
- ракети TOW,
- протитанкові системи Javelin і AT-4,
- додаткові боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARS,
- кулемети калібру 50 для протидії безпілотникам,
- артилерійські снаряди калібрів 105-мм і 155-мм
- понад три мільйони патронів до стрілецької зброї,
- 59 легких тактичних автомобілів та інше.
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Ракет ATACMS у новому списку немає
У списку немає далекобійних ракет ATACMS. Напередодні зустрічі Зеленського і Байдена радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вони, можливо, будуть надані Україні пізніше.
Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі пізніше сказав: "Ми продовжуємо говорити з українцями про те, що їм потрібно на полі бою".
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Байден: Abrams будуть в Україні наступного тижня
Виступаючи перед журналістами після зустрічі з Зеленським, Байден пообіцяв, що перші американські танки M1 Abrams опиняться в Україні "наступного тижня".
Перед зустріччю з Байденом Зеленський відвідав Пентагон, де зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, а також Конгрес США.
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