Зеленський відвідав Конгрес США: про що йшлося на зустрічі

Президент України відвідав Конгрес США, проте на спільному засіданні не виступав. Після зустрічі з американськими політиками Зеленський попрямував у Пентагон.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, в рамках свого візиту до Вашингтона зустрівся зі пікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом і лідером Демократичної партії в Палаті представників США Хакімом Джефрісом. Під час цього візиту він не мав виступу на спільному засіданні Конгресу, адже, як повідомляє The Guardian, республіканці Палати представників відхилили відповідне прохання.

Під час візиту до Конгресу Зеленський поінформував учасників зустрічі про ситуацію на полі бою, сторони обговорили оборонні потреби України й посилення спроможностей української ППО, особливо напередодні зимового періоду. Президент України наголосив, що перемога України буде гарантією того, що ні Росія, ні будь-яка інша диктатура не зможе дестабілізувати вільний світ. "І, щоб перемогти, ми повинні бути разом. І перемагати разом. Ми розраховуємо на вас, на вашу постійну підтримку", - цитує слова очільника української держави пресслужба Офісу президента.

Зеленський: Якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США займають чільну позицію серед західних країн, які підтримують Україну. Зокрема, наразі Конгрес США схвалив допомогу Україні на понад 100 мільярдів доларів, включно з 43 мільярдами військової допомог, нагадує агенція AFP. Втім наразі у Конгресі США точаться запеклі дебати щодо виділення подальшої підтримки Україні.

За словами лідера більшості Сенату США демократа Чака Шумера, Зеленський під час зустрічі сказав йому: "Якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну".

Вродночас голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл МакКол сказав журналістам після зустрічі, що Зеленський у розмові з законодавцями стверджував, що Україна "перемагає". "Я запитав, що вам потрібно? Який ваш план перемоги?", - сказав МакКол, додавши, що Україна, ймовірно, отримає транш допомоги в розмірі 24 мільярдів доларів, якого домагається Білий дім.

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Після візиту до Капітоля Зеленський прибув до Пентагону, де його зустрів міністр оборони США Ллойд Остін.

Згодом у президента України запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.