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ЕкономікаУкраїна

Україна отримала від США ще один грант у 1,25 млрд доларів

Роман Губа
21 вересня 2023 р.

Залучені гроші спрямують на виплати пенсій, виплати співробітникам ДСНС, оплату праці медпрацівників, держслужбовців та педагогічних працівників

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Прапори США та України уздовж Пенсільванія-авеню, що веде до Капітолія
Україна отримала черговий грант від США у розмірі 1,25 мільярда доларівФото: Kevin Lamarque/REUTERS

До державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі 1,25 мільярда доларів. Про це у четвер, 21 вересня, повідомляє пресслужба міністерства фінансів України.

Гроші надійшли через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку і є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

"Залучене фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету: забезпечення пенсійних виплат, виплат співробітникам ДСНС, оплати праці медпрацівників, які надають послуги за програмою медичних гарантій, держслужбовців та педагогічних працівників", - йдеться у повідомленні.

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За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, від початку повномасштабного російського вторгнення до держбюджету України надійшло вже 21,7 мільярда доларів від США.

"Фінансова допомога від США надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на держбюджет. Вдячний уряду США за солідарність та масштабну підтримку”, - цитує Марченка пресслужба міністерства.

Зазначимо, що метою цього проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала 9,7 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів. 

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