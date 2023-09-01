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ЗСУ завершили навчання на танках Abrams

Анастасія Шепелева
1 вересня 2023 р.

Українські військові закінчили опановувати керування американськими "Абрамсами" в Німеччині. Перші танки США передадуть Україні вже в середині вересня.

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Танки Abrams M1A1
Танки AbramsФото: U.S. Army/abaca/picture alliance

Близько 200 українських військових завершили програму підготовки на американських танках M1 Abrams на полігоні в Німеччині. Про це повідомило видання Politico ввечері четверга, 31 серпня, з посиланням речника командування армії США в Європі Мартіна О'Доннелла.

За його словами, нещодавно танкісти Збройних сил України (ЗСУ) завершили один з останніх етапів програми - загальновійськові батальйонні навчання на полігоні Гоенфельс. Доки танки не будуть підготовлені до використання на полі бою, солдати відпрацьовують навички водіння на військовій базі Графенвер у Німеччині.

Перші 10 Abrams прибудуть у вересні

За даними видання, перші 10 Abrams Україна отримає в середині вересня. Наразі ці танки перебувають в Німеччині, де проходять фінальну реконструкцію, після чого їх відправлять в Україну. "США зобов'язуються прискорити доставку 31 танка в Україну до осені", - додав О'Доннелл. 

У Вашингтоні сподіваються, що "Абрамси" допоможуть надати Україні перевагу в боротьбі за повернення території. "Танки дуже важливі як для оборони, так і для нападу. Модернізовані сучасні танки, підготовка, що супроводжує їх, вміння їх використовувати, матимуть фундаментальне значення для успіху України", - казав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі у червні.

У міністерстві оборони США називають Abrams "до біса крутою броньованою машиною". "Але це не срібна куля. Зрештою, найбільше значення має рішучість України прорватися вперед", - сказав співрозмовник видання.

Загалом США планують відправити 31 танк, що відповідає українському танковому батальйону. Йдеться про моделі M1A1, які не мають, зокрема, броні зі збідненого урану. На постачання сучаснішої моделі А2 пішов би рік.

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