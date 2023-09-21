Зеленський і Остін обговорили посилення ППО України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном постачання артилерійських систем, засобів дальнього ураження та ППО для ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 21 вересня, відвідав Пентагон, де зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном. Сторони обговорили продовження забезпечення України необхідною військовою підтримкою для протистояння російській агресії.

"Обговорювали постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження. Важливе посилення української ППО та своєчасне постачання необхідних озброєнь і боєприпасів із боку партнерів для продовження деокупації українських територій", - розповів Зеленський після зустрічі в дописі у Telegram.

Також, за його словами, розглядалося питання подальшої інтенсифікації розвитку військово-технічної та оборонно-промислової співпраці України та США, створення хабів для ремонту озброєння та артилерійських систем західного зразка. "Україна зацікавлена у взаємодії з міжнародними партнерами в нарощуванні власних потужностей із виробництва зброї та суміжної продукції", - додав президент Erhf]yb.

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Окрім зустрічі з Остіном, Зеленський також сьогодні відвідав Конгрес США та разом з дружиною Оленою Зеленською вшанував пам'ять жертв терористичного акту 11 вересня 2001 року.

Як повідомляє Офіс президента України, президентське подружжя супроводжували міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Білий дім: США поки не передаватимуть Україні ракети ATACMS

Раніше у четвер радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що президент США Джо Байден має намір під час візиту Зеленського оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

США поки не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але у майбутньому це питання на порядку денному може зʼявитися, зазначив він на брифінгу.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Байден планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів. Він, зокрема, включатиме касетні снаряди, засоби ППО і інше озброєння.

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