  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден оголосить пакет допомоги Україні на $325 млн - ЗМІ

Анастасія Шепелева
20 вересня 2023 р.

У день зустрічі із Володимиром Зеленським президент США оголосить про надання Україні нового пакету озброєнь на суму 325 мільйонів доларів. Він, зокрема, включатиме касетні снаряди, повідомляє Reuters.

https://p.dw.com/p/4Wc3d
Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Mike Segar/REUTERS

Президент США Джо Байден планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів у день зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише у середу, 20 вересня, агентство Reuters із посиланням на джерело в американській адміністрації.

Очікується, що пакет допомоги включатиме другий транш касетних боєприпасів для 155-міліметрової гаубиці, а також нові види озброєнь. Перший транш 155-міліметрових артилерійських снарядів М864 Україна отримала від США у липні цього року. 

Втім, новий пакет допомоги не міститиме далекобійних ракет ATACMS , зазначив співрозмовник агенції.

У пакеті - системи ППО та Javelin

Крім того, Вашингтон планує передати Україні більше систем ППО ближнього радіусу дії Avenger, які використовують ракети Stinger, а також протитанкові засоби TOW і AT4, керовані реактивні снаряди GMLRS для високомобільних РСЗВ  HIMARS і протитанкові ракети Javelin, додало джерело видання.

За словами співрозмовника агенції, пакет все ще допрацьовується і може змінитися. Озброєння передадуть з надлишкових запасів США. Загалом сума військової допомоги США Україні від початку повномасштабної вторгнення РФ становить вже понад 40 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон 21 вересня Вашингтон, аби провести переговори з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

 

Чому ФРН не поспішає постачати Україні ракети Taurus?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський у Радбезі ООН

Зеленський у Радбезі ООН озвучив умови для припинення боїв

Політика20 вересня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Припинення вогню у Нагірному Карабаху: що відбувається?

Припинення вогню у Нагірному Карабаху: що відбувається?

Конфлікти20 вересня 2023 р.07:29 хв.
Передвиборча агітація у Польщі

Скандал із видачею віз у Польщі. Якими будуть наслідки

Скандал із видачею віз у Польщі. Якими будуть наслідки

Корупція20 вересня 2023 р.
Військові ЗСУ на сході України

Чи потрібен українським військовим свій омбудсмен?

Чи потрібен українським військовим свій омбудсмен?

Політика20 вересня 2023 р.
Місце на румунській території, де знайшли уламки дрону, 8 вересня 2023 року

"Війна наближається і до нас". Румуни - про дрони на кордоні

"Війна наближається і до нас". Румуни - про дрони на кордоні

Конфлікти20 вересня 2023 р.
external

Донька загиблого воїна ЗСУ готується помститися РФ за батька

Донька загиблого воїна ЗСУ готується помститися РФ за батька

Конфлікти19 вересня 2023 р.07:41 хв.
Шматок літієвої руди

РФ воює проти України також і за сировину

РФ воює проти України також і за сировину

Економіка19 вересня 2023 р.
На головну сторінку