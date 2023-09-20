Байден оголосить пакет допомоги Україні на $325 млн - ЗМІ

У день зустрічі із Володимиром Зеленським президент США оголосить про надання Україні нового пакету озброєнь на суму 325 мільйонів доларів. Він, зокрема, включатиме касетні снаряди, повідомляє Reuters.

Президент США Джо Байден планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів у день зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, пише у середу, 20 вересня, агентство Reuters із посиланням на джерело в американській адміністрації.

Очікується, що пакет допомоги включатиме другий транш касетних боєприпасів для 155-міліметрової гаубиці, а також нові види озброєнь. Перший транш 155-міліметрових артилерійських снарядів М864 Україна отримала від США у липні цього року.

Втім, новий пакет допомоги не міститиме далекобійних ракет ATACMS , зазначив співрозмовник агенції.

У пакеті - системи ППО та Javelin

Крім того, Вашингтон планує передати Україні більше систем ППО ближнього радіусу дії Avenger, які використовують ракети Stinger, а також протитанкові засоби TOW і AT4, керовані реактивні снаряди GMLRS для високомобільних РСЗВ HIMARS і протитанкові ракети Javelin, додало джерело видання.

За словами співрозмовника агенції, пакет все ще допрацьовується і може змінитися. Озброєння передадуть з надлишкових запасів США. Загалом сума військової допомоги США Україні від початку повномасштабної вторгнення РФ становить вже понад 40 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон 21 вересня Вашингтон, аби провести переговори з президентом США Джо Байденом у Білому домі.