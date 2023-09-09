ЗМІ: США можуть поставити Україні ракети ATACMS

Адміністрація президента США Джо Байдена, найімовірніше, погодиться поставити Україні далекобійні ракетні комплекси ATACMS з радіусом дії до 300 км, повідомляє телеканал АВС News з посиланням на джерела.

Сполучені Штати, найімовірніше, погодяться поставити Україні далекобійні ракетні комплекси ATACMS, які дали б їй змогу завдавати ударів по російських військах, розташованих далеко за лінією фронту, зокрема в анексованому Криму. Про це повідомив у ніч на неділю, 9 вересня, телеканал ABC News із посиланням на неназваних американських чиновників.

"Вони на підході", - сказав один зі співрозмовників, але застеріг, що до офіційного оголошення плани щодо військової допомоги Києву можуть зазнати змін. Другий чиновник заявив, що постачання ракет обговорюється і що вони, імовірно, увійдуть до наступного пакета американської військової допомоги Україні. Однак до часу отримання ракет можуть минути місяці, зазначив посадовець.

США відмовлялися передати Києву ракети ATACMS

Адміністрація Джо Байдена, попри численні прохання Києваі тиск американських законодавців, відмовлялася передавати Україні комплекси ATACMS, радіус дії яких, залежно від модифікації, може перевищувати 300 кілометрів. Відмова була обґрунтована побоюваннями, що передача таких ракет призведе до ще більшої ескалації конфлікту, а також обмеженістю запасу таких комплексів.

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Однак зараз США виявили, що на озброєнні у них є більше ATACMS, ніж вважалося раніше. Утім, як зазначають співрозмовники АВС News, незрозуміло, в якому стані перебувають ці комплекси.

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Про те, що Білий дім почав обговорювати можливість постачання ракет ATACMS Україні, вперше в липні з посиланням на джерела повідомило американське видання The New York Times. Влада України неодноразово зверталася до США з проханням надати комплекси ATACMS, обіцяючи, що не завдаватиме цими ракетами ударів по території РФ.

Пусковими для ракетних комплексів ATACMS виступають уже добре знайомі українським військовим реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS і M270 різних модифікацій, які Захід став надавати Україні ще торік.