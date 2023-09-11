Зеленський очікує на ракети ATACMS від США восени

Володимир Зеленський анонсував переговори з Джо Байденом, за результатом яких він сподівається отримати далекобійні ракети ATACMS.

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з президентом США Джо Байденом передання Україні далекобійних ракетних систем ATACMS і очікує отримати їх уже цієї осені. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CNN .

"Його (Байдена - Ред.) думка й підтримка для мене дуже важливі. Гадаю, він може перегорнути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS", - сказав Зеленський.

Український лідер додав, що це буде уже не перша розмова з Байденом стосовно ATACMS.

"Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени. Для нас дуже важливо не робити паузи в цьому контрнаступі, саме тому вони мені дуже потрібні", - сказав він.

Вашингтон остерігається ескалації конфлікту

Раніше телеканал ABC News із посиланням на американських чиновників повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена, найімовірніше, погодиться поставити Україні ATACMS.

Адміністрація Джо Байдена, попри численні прохання Києва і тиск американських законодавців, відмовлялася передавати Україні комплекси ATACMS, радіус дії яких, залежно від модифікації, може перевищувати 300 кілометрів. Відмова була обґрунтована побоюваннями, що передача таких ракет призведе до ще більшої ескалації конфлікту, а також обмеженістю запасу такої зброї. Однак зараз військові США виявили, що у них в наявності є більше ракет ATACMS, ніж вважалося раніше.