Зеленський: Ми звільнимо Бахмут і ще два ключових міста
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв звільнити від російської окупації Бахмут на Донеччині та два інших ключових українських міста. Як повідомляє в п'ятницю, 22 вересня, видання CNN, про це він заявив американським журналістам під час візиту до США.
"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Не скажу, які саме, вибачте. У нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - сказав він.
Напередодні командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський заявив, що українські військові прорвали лінію оборони РФ під Бахмутом.
Зеленський про ATACMS: Буде так само, як з F-16
Спілкуючись з українськими журналістами у Вашингтоні, Зеленський відповів на запитання про далекобійну зброю для ЗСУ. За його словами, Україна наполегливо працює над її отриманням, і результати цієї роботи будуть помітні через певний час.
Щодо перспектив надання Сполученими Штатами ракет ATACMS він зазначив: "Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із (винищувачами) F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент - ми всі це побачимо".
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