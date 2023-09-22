Зеленський: Ми звільнимо Бахмут і ще два ключових міста

Володимир Зеленський пообіцяв деокупацію Бахмута та ще двох міст. Також президент України дав позитивний прогноз щодо отримання ЗСУ від США далекобійних ракет ATACMS.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв звільнити від російської окупації Бахмут на Донеччині та два інших ключових українських міста. Як повідомляє в п'ятницю, 22 вересня, видання CNN, про це він заявив американським журналістам під час візиту до США.

"Ми деокупуємо Бахмут. Я думаю, що ми деокупуємо ще два міста. Не скажу, які саме, вибачте. У нас є план. Дуже, дуже комплексний план", - сказав він.

Напередодні командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський заявив, що українські військові прорвали лінію оборони РФ під Бахмутом.

Зеленський про ATACMS: Буде так само, як з F-16

Спілкуючись з українськими журналістами у Вашингтоні, Зеленський відповів на запитання про далекобійну зброю для ЗСУ. За його словами, Україна наполегливо працює над її отриманням, і результати цієї роботи будуть помітні через певний час.

Щодо перспектив надання Сполученими Штатами ракет ATACMS він зазначив: "Ми над цим питанням дуже довго й потужно працюємо. І буде так само, як із (винищувачами) F-16. Ми розуміємо, як буде. І настане момент - ми всі це побачимо".

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