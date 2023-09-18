ЗСУ прорвали лінію оборони РФ під Бахмутом - Сирський

Завдяки звільненню Андріївки та Кліщіївки ЗСУ прорвали лінію оборони армії РФ під Бахмутом, зазначив Олександр Сирський. За його словами, росіяни намагаються закрити прорив, "кидаючи в бій всі наявні резерви".

В результаті успішних дій Збройних сил України була пробита лінія оборони російської армії під Бахмутом на Донеччині, повідомив у понеділок, 18 вересня, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції. Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки", - цитує командувача Military Media Center.

За словами Сирського, росіяни намагалися закрити прорив своєї оборони, "кидаючи в бій всі наявні резерви". Він повідомив, що на Бахмутському напрямку "були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога" - 72-а окрема мотострілецька бригада, 31-а та 83-а окремі десантно-штурмові бригади.

Водночас він зауважив, що обстановка на Східному напрямку залишається складною. "Ворог не полишає своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку", - зазначив генерал-полковник.

Раніше у понеділок заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ще до свого звільнення з цієї посади пізніше у цей же день, повідомила, що війська РФ намагаються відбити втрачені ними населені пункти Кліщіївка та Андріївка на Бахмутському напрямку.

Про звільнення населеного пункту Андріївка оголосила 15 вересня 3-тя окрема штурмова бригада. Це невелике село з населенням близько 60 людей в 10 кілометрах на південь від Бахмута, що адміністративно входить до громади міста. Російські війська захопили його в кінці листопада минулого року. Щодо Кліщіївки, то про наступ ЗСУ в її напрямі міноборони повідомило ще 24 червня. Президент України Володимир Зеленський у зверненні 17 вересня підтвердив її звільнення.