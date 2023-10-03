Армія США готова до передачі Україні ракет ATACMS - чиновник

В американському війську вже визначили тип ракет ATACMS, які передадуть Україні. Тепер посадовці очікують рішення президента Джо Байдена.

В армії США вже створені необхідні умови для передачі Україні частини ракет великої дальності ATACMS, озброєних касетними боєприпасами, повідомив у вівторок, 3 жовтня, в інтерв'ю агенції Bloomberg помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій Дуглас Буш.

За його словами, американські посадовці "готові рухатися швидко" в цьому питанні, щойно президент США Джо Байден схвалить рішення про передачу.

Посадовець додав, що тип ракет, які отримає Україна, вже визначений. Їх можна буде запускати з тих самих пускових установок, які Збройні сили України використовують для ракет з GPS-наведенням. Модифікацій, які необхідні для використання ATACMS на цих установках, "не так багато, деякі кабелі, деяке програмне забезпечення - це не драматично", зазначив Буш.

Існує кілька версій ракет ATACMS, у тому числі з касетними або звичайними боєголовками. Ракети з касетним озброєнням мають радіус дії 25-300 кілометрів, вони містять від 300 до 950 касетних боєприпасів, нагадує Bloomberg.

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Нагадаємо, минулого місяця під час візиту президента України Володимира Зеленського до США, американське видання NBC News повідомило: Джо Байден пообіцяв Зеленському, що Сполучені Штати нададуть Україні невелику кількість ракет ATACMS .

Згодом газета Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що рішення про передачу Україні ATACMS адміністрація Байдена ухвалила ще до візиту Зеленського в США, але вирішила не оголошувати про це публічно. За даними видання, це було зроблено, щоб російське командування не дізналось про рішення, і щоб не спровокувати сили РФ перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту.

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