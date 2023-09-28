Кулеба: Надання Україні ракет ATACMS - питання часу

Україна веде перемовини щодо якомога швидшого постачання далекобійних ракет ATACMS, зазначив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Постачання цих ракет - це питання часу, впевнений він.

Українські посадовці ведуть перемовини зі США щодо якомога швидшого постачання далекобійних ракет ATACMS, і це лише питання часу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому у четвер, 28 вересня.

Зокрема питання щодо надання Україні ракет ATACMS порушувалося на зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом, як і тема інших далекобійних ракет - TAURUS - з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz). Водночас керівник Офісу президента України Андрій Єрмак працює з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном, розповів Кулеба. Сам очільник МЗС веде перемовини щодо цього із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Я переконаний, що постачання в Україну ракет ATACMS - це питання часу", - сказав Кулеба.

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Водночас український дипломат наголосив на важливості стабільності постачань тієї зброї, яка вже відкрита до передання від початку повномасштабної агресії РФ проти України. "Що стосується стабільності. Є перший блок, і тут з розмови президента з міністром оборони США (Ллойдом - Ред.) Остіном чітко видно, що в США продовжують планування і докладають усіх зусиль для того, щоб обіцяна нам зброя, амуніція і снаряди в необхідній кількості постачалися стабільно та швидко", - наголосив Кулеба.

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Другий блок - спільне з іншими країнами виробництво зброї. "І саме тому за кілька днів ми проводимо в Києві Форум оборонних індустрій", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше американське видання NBC News заявило, що Байден повідомив Зеленському про те, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет далекого радіусу дії для допомоги Україні у відсічі російської агресії. Водночас джерела мережі не уточнили, коли будуть доставлені ці ракети або коли про це рішення буде оголошено.

Згодом газета Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що рішення про передачу Україні ATACMS адміністрація Байдена ухвалила ще до візиту Зеленського в США, але вирішила не оголошувати про це публічно. За даними видання, це було зроблено, щоб російське командування не дізналось про рішення, і щоб не спровокувати сили РФ перемістити свої лінії постачання далі від лінії фронту.