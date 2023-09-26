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Україна частково перенесла виробництво ракет за кордон

Сергій Ромашенко | Віолетта Чайковська
26 вересня 2023 р.

Частину українських далекобійних ракет тепер виготовляють за кордоном - після того, як Росія вдарила по одну з місць, де збирали такі ракети, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Секретар РНБО України Олексій Данілов
Секретар РНБО України Олексій ДаніловФото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

Україна перенесла частину виробництва своїх далекобійних ракет за кордон. Це сталося після того, як війська РФ ударили по одному з місць, де збирали такі ракети. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов в інтерв'ю іспанській газеті ABC, оприлюдненому у вівторок, 26 вересня.

Він не уточнив, який саме об'єкт вразили росіяни і коли це сталося. "Що я вам можу сказати, так це те, що, на жаль, Росія вдарила по місцю складання цих ракет. Зараз ми вивели певну частину виробництва за межі нашої країни", - сказав Данілов.

Детальніше говорити пр ракетну програму він відмовився, зазначивши, що вона "закрита, і ніхто вам не скаже, в якому вона статусі".

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Україна не битиме ATACMS по Росії - Данілов

Секретар РНБО також запевнив, що Україна не застосовуватиме американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по території РФ.

"На території Росії ми їх використовувати не будемо, у нас є домовленості про це з нашими партнерами (...) Це наше завдання - бити власною зброєю по військових об'єктах РФ, з яких майже щодня здійснюються атаки", - сказав він.

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