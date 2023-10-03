Допомога Україні від США слабшає, ЄС підхопить

На тлі затримки допомоги Україні від США, а, можливо, і її скорочення Європейському Союзу і насамперед Німеччині доведеться взяти на себе більше. Буде непросто, але впораються, вважає Роман Гончаренко.

Танки Leopard для України Фото: Polish Chancellery of Prime Ministry/Krystian Maj/AApicture alliance

На тлі поганих новин для України з країн Заходу зустріч міністрів закордонних справ держав Євросоюзу у Києві стала ще важливішою. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба слушно назвав її "історичною". Ніколи ще міністри не збиралися за межами ЄС, та ще й у країні, де йде найбільша після Другої світової війна. Успіх України, яка відбиває напад ядерної держави Росії - багато в чому заслуга її західних партнерів, які постачають Києву зброю та гроші на підтримку зруйнованої економіки.

Небезпечна тенденція для України

Але підтримка почала дедалі частіше давати тріщини. Обіцянка західних країн про те, що вони підтримуватимуть Україну "стільки, скільки потрібно", вже не виглядає залізобетонною. Декілька прикладів. Конгрес США затвердив тимчасовий бюджет без допомоги України. У Словаччині перше місце на парламентських виборах посіла проросійська партія колишнього прем'єра Роберта Фіцо, який виступає за припинення військової допомоги Києву. 15 жовтня відбудуться вибори у Польщі, чиї лідери нещодавно дали привід сумніватися у продовженні постачання Україні зброї як і досі. Давня напруга у відносинах між Варшавою та Києвом через експорт українського зерна спала, риторика пом'якшилася, але питання остаточно не знято.

Все це - небезпечна тенденція для України, і вона посилюватиметься. Допомога Києву дедалі частіше ставиться під питання та стає темою виборчих кампаній. Це дає привід Росії вірити, що її розрахунок на втому від війни у ​​країнах Заходу може бути правильним.

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Найнебезпечніше - ситуація у США, які за обсягом допомоги та ступенем політичного впливу у світі є головним партнером України на Заході. Небезпека ще й у тому, що поганий приклад вашингтонських політиків може надихнути когось по інший бік Атлантики, хто досі мовчав, і посилити позиції скептиків. Мовляв, якщо Америці можна призупинити допомогу Києву, то й нам також самим гроші потрібні. Європа традиційно йде у фарватері Америки. Цього разу також?

Європі доведеться закрити дірку у допомозі США

Євросоюз не має цього допустити. Якщо з наближенням президентських виборів 2024 року США на якийсь час скоротять допомогу Україні, дірку повинен закрити ЄС. Можливе повернення до президентського крісла Дональда Трампа чи перемога когось із схожих на нього політиків і так змусить ЄС більше покладатися на себе. Європа до цього не звикла, але доведеться змінюватись.

Особлива відповідальність вже лягає Німеччину як найбільшу економіку на континенті. І крилатими ракетами Taurus для України, поставляти які Берлін поки не готовий, справа не обмежиться. Звичайно, уряду канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) буде нелегко, але Берлін має досвід - створення європейської коаліції для поставок Україні танків Leopard. Цього разу збільшення допомоги Україні ускладнить економічний застій у ФРН та настрої у суспільстві, яке об'єктивно втомилося від війни Росії в Україні. Все це серед іншого йде на руку правопопулістській та проросійській партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка посідає в опитуваннях друге місце.

Але скоротити підтримку України - не альтернатива для Європи. Це послабить Київ, призведе до посилення Росії, що прагне домінувати на сході європейського континенту, і буде помилкою історичного масштабу. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель сказав у Києві, що Європа не дасть Росії себе залякати. Поки що це так. Вже незабаром на ці слова чекає нова перевірка на міцність.

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