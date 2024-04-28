Сікорський закликав ФРН поставити Україні Taurus

На тлі поставок США Україні ракет ATACMS міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається на зрушення у дебатах в Німеччині щодо постачання крилатих ракет Taurus. Польський міністр сподівається, що канцлер Олаф Шольц відчує себе "підбадьореним" подіями останніх кількох днів, заявив Сікорський в інтерв'ю виданню "Bild am Sonntag" та іншим ЗМІ видавництва Axel Springer Verlag, що вийшло друком у неділю, 28 квітня.

Поставка ракет ATACMS з дальністю дії до 300 кілометрів була "реакцією на різку російську ескалацію", наголосив Сікорський. Він висловив сподівання, що Шольц визнає це і що "Німеччина зробить більше, ніж вона вже робить".

Радослав Сікорський Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Цього тижня США оголосили про постачання Україні ракет більшої дальності ATACMS. Оглядачі припустили, що Німеччина схилятиметься до постачання Taurus на тлі цього. Дальність польоту цієї крилатої ракети становить понад 500 кілометрів, що означає можливість досягнення нею території Росії з території України і знищення там певних об'єктів, як-от складів зброї чи командних центрів.

Можливий обстріл російської території є однією з причин того, чому канцлер Шольц не схвалює такі поставки. Він також посилається на те, що вважає необхідним залучення Німеччини до наведення крилатих ракет, що передбачає безпосередню участь військових Бундесверу у місіях. Прихильники поставок ракет Taurus, серед яких високопоставлены однопартійці Шольца, а також інших членів правлячої коаліції, відкидають ці аргументи.

Сікорський у розмові з німецькими ЗМІ також відкинув занепокоєння щодо використання російської ядерної зброї в Україні. Немає жодних доказів того, що ядерні боєголовки вивозять зі складів, сказав Сікорський. "Якби це було так, ми б про це знали", - наголосив він.