У Москві визнали обстріл Курщини ATACMS і готують відповідь

Протягом останніх трьох днів Збройні сили України (ЗСУ) щонайменше двічі проводили обстріл території Курської області РФ за допомогою американського оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) ATACMS. Такі дані поширила у вівторок, 26 листопада, пресслужба міністерства оборони РФ.

За даними російського оборонного відомства, перший такий удар був завданий 23 листопада в районі населеного пункту Лотаревка, що розташована на відстані 37 кілометрів на північний захід від Курська. Там ціллю українського удару стали позиції російського ЗРК С-400, йдеться в повідомленні. "Під час протиракетного бою бойовим розрахунком ЗРГК "Панцир", який здійснював прикриття цього дивізіону, три ракети ATACMS були знищено, а дві - досягли цілі", - стверджують у Москві. Унаслідок удару було "пошкоджено РЛС", а також "є постраждалі" серед особового складу, додали в повідомленні без жодних інших деталей.

Наступний удар ЗСУ цими ракетами американського виробництва ЗСУ провели 25 листопада. Цього разу ціллю атаки став аеродрому Курськ-Східний, розташований у населеному пункті Халіне. "Сім ракет були збиті бойовими розрахунками ЗРС С-400 і ЗРПК "Панцир", одна - досягла мети. Унаслідок падіння осколків ракет двоє військовослужбовців дістали легкі поранення, незначно пошкоджено об'єкти інфраструктури", - запевняють у Москві.

На доказ "збиття" ATACMS росіяни показали просто штатно відпрацьовані ступені ракет

Водночас пресслужба російського міноборони поширила й низку фото, що буцімто підтверджують повідомлення про успішне перехоплення більшої частини випущених ракет ATACMS. Утім, на поширених міноборони РФ фото видно штатно відпрацьовані ступені самих балістичних ракет, без помітних слідів ураження або перехоплення зенітними ракетами.

Крім того, поширені раніше в соцмережах відеокадри з наслідками ударів по аеродрому поблизу н.п. Халіне свідчили про удар не однієї, кількох балістичних ракет, на що вказували українські пабліки й військові оглядачі.

У Москві погрожують відплатою

Водночас у міноборони РФ пригрозили українській стороні тим, що "дії у відповідь готуються".

Таким чином російське міноборони визнало застосування балістичних ракет під час ударів по РФ у ніч на 24 листопада, тому що зранку того дня в оборонному відомстві РФ відзвітували лише про збиття українських дронів , натомість про збиття двох ракет повідомляв лише губернатор Курської області Олексій Смирнов у своєму Telegram-каналі .