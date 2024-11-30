  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
КонфліктиУкраїна

Зеленський: США готують пакет допомоги Україні на $725 млн

Дмитро Шварц
30 листопада 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що США готують новий пакет військової допомоги Києву на суму близько 725 мільйонів доларів. Також він анонсував "активну роботу" з партнерами у грудні.

https://p.dw.com/p/4nbwp
Володимир Зеленський
За словами Зеленськогою, українська влада готується до "доволі активної роботи" з партнерами в грудніФото: Ukraine Presidency/Planet Pix/Zuma/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що США готують новий пакет військової допомоги Києву вартістю 725 мільйонів доларів

"Сполучені Штати готують важливий сильний військовий пакет (вартістю) 725 мільйонів доларів. Це те, що значно підтримає наших хлопців на фронті", - заявив він під час вечірнього звернення у суботу, 30 листопада, підтвердивши таким чином інформацію, яка з'явилася раніше у ЗМІ.

Тиждень нової допомоги від партнерів України

Президент України також відзначив країни, які цього тижня оголосили нові партії військової допомоги Києву. Зокрема, Литву - за постачання зброї, боєприпасів та запчастини до броньованої техніки, а також Нідерланди - за пускові установки для систем ППО Patriot. Окрім цього, Зеленський вказав на готовність країн Північної Європи та Балтії збільшувати інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, зокрема у виробництво українських дронів.

"Норвегія ухвалила рішення про більшу фінансову підтримку для України на наступний рік, і це те, що додає впевненості -  більше трьох мільярдів. Є рішення Люксембургу про гроші на закупівлю зброї для наших Сил оборони. Цінуємо й рішення Великобританії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту", - налогосив він.

За словами Зеленського, ці рішення партнерів  - "це те, що зберігає правильний курс всього світу на справедливість".

Зеленський анонсував "активну роботу" в грудні

Наостанок Зеленський заявив, що українська влада готується до "доволі активної роботи в грудні" - зокрема, до перемовин та зустрічей з партнерами.

"Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки - заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо", - зазначив він.

Читайте також: Зеленський назвав умову для закінчення "гарячої фази" війни"

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Володимир Зеленський

Зеленський: Партнери укомплектували зброєю лише 2,5 бригади, потрібно - 10

Зеленський: Партнери укомплектували зброєю лише 2,5 бригади, потрібно - 10

Партнери надають Україні недостатньо зброї, щоб укомплектувати всі наявні бригади ЗСУ, заявив президент Володимир Зеленський. Аналогічна ситуація, за його словами, і з іншим озброєнням: воно ефективне, але його замало.
Конфлікти30 листопада 2024 р.
Джо Байден

Джо Байден запросив у Конгресу $24 млрд для України, Ілону Маску "це не ок"

Джо Байден запросив у Конгресу $24 млрд для України, Ілону Маску "це не ок"

Наприкінці своєї каденції президент США просить конгресменів виділити ще кошти на допомогу Україні та поповнення американських озброєнь. Ілон Маск уже заявив, що "це не ок" і це "фінансування вічної війни".
Політика27 листопада 2024 р.
Попередження про мінну небезпеку в Україні

США схвалили постачання Україні протипіхотних мін

США схвалили постачання Україні протипіхотних мін

За даними американських ЗМІ, Байден погодив передачу ЗСУ протипіхотних мін для уповільнення російського наступу, а Пентагон підготував нову партію зброї на 275 мільйонів доларів.
Політика20 листопада 2024 р.