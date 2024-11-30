Зеленський: США готують пакет допомоги Україні на $725 млн

Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що США готують новий пакет військової допомоги Києву на суму близько 725 мільйонів доларів. Також він анонсував "активну роботу" з партнерами у грудні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що США готують новий пакет військової допомоги Києву вартістю 725 мільйонів доларів.

"Сполучені Штати готують важливий сильний військовий пакет (вартістю) 725 мільйонів доларів. Це те, що значно підтримає наших хлопців на фронті", - заявив він під час вечірнього звернення у суботу, 30 листопада, підтвердивши таким чином інформацію, яка з'явилася раніше у ЗМІ.

Тиждень нової допомоги від партнерів України

Президент України також відзначив країни, які цього тижня оголосили нові партії військової допомоги Києву. Зокрема, Литву - за постачання зброї, боєприпасів та запчастини до броньованої техніки, а також Нідерланди - за пускові установки для систем ППО Patriot. Окрім цього, Зеленський вказав на готовність країн Північної Європи та Балтії збільшувати інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, зокрема у виробництво українських дронів.

"Норвегія ухвалила рішення про більшу фінансову підтримку для України на наступний рік, і це те, що додає впевненості - більше трьох мільярдів. Є рішення Люксембургу про гроші на закупівлю зброї для наших Сил оборони. Цінуємо й рішення Великобританії щодо санкцій проти російського тіньового танкерного флоту", - налогосив він.

За словами Зеленського, ці рішення партнерів - "це те, що зберігає правильний курс всього світу на справедливість".

Зеленський анонсував "активну роботу" в грудні

Наостанок Зеленський заявив, що українська влада готується до "доволі активної роботи в грудні" - зокрема, до перемовин та зустрічей з партнерами.

"Є рішення, які можуть бути реалізовані саме цими тижнями та місяцями заради нашої спільної безпеки - заради України й усіх, хто справді хоче, щоб ця війна завершилась якнайшвидше і, що дуже важливо, справедливо", - зазначив він.

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