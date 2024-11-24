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Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Дмитро Шварц
24 листопада 2024 р.

Цього тижня Україні з Литви передані боєприпаси, запчастини до бронетранспортерів М113 та генератори.

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Прапорт Литви у Вільнюсі
Прапорт Литви у ВільнюсіФото: Micha Korb/picture alliance

Міністерство оборони Литви передало Україні нову партію військової допомоги. "Литва продовжує непохитну підтримку України. Цього тижня були доставлені генератори, запчастини до М113, зброя та боєприпаси", - повідомило литовське оборонне відомство в Х у неділю, 24 листопада.

У відомстві також додали, що солідарність з Україною залишається непохитною.

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Як повідомлялось, міністр оборони України Рустем Умєров за результатами підписання у Вільнюсі меморандуму з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом заявив, що Литва у рамках довгострокової угоди фінансуватиме виробництво української далекобійних дронів, вже погоджений перший транш у розмірі 10 мільйонів євро.

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