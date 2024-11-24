Литва передала Україні нову партію військової допомоги

Цього тижня Україні з Литви передані боєприпаси, запчастини до бронетранспортерів М113 та генератори.

Міністерство оборони Литви передало Україні нову партію військової допомоги. "Литва продовжує непохитну підтримку України. Цього тижня були доставлені генератори, запчастини до М113, зброя та боєприпаси", - повідомило литовське оборонне відомство в Х у неділю, 24 листопада.

У відомстві також додали, що солідарність з Україною залишається непохитною.

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Як повідомлялось, міністр оборони України Рустем Умєров за результатами підписання у Вільнюсі меморандуму з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом заявив, що Литва у рамках довгострокової угоди фінансуватиме виробництво української далекобійних дронів, вже погоджений перший транш у розмірі 10 мільйонів євро.