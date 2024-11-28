Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot

Нідерланди надають Києву компоненти ЗРК Patriot, щоб разом з партнерами зібрати повну систему. Раніше королівство поставило радіолокаційну систему.

Нідерланди передали Україні три пускові установки комплексу протиповітряної оборони Patriot у рамках військової допомоги, повідомив у четвер, 28 листопада, міністр оборони королівства Рубен Брекельманс.

"Ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах", - написав Брекельманс у соцмережі Х та опублікував світлини відвантаження техніки.

Нідерландський міністр в дописі також наголосив, що на українців чекає складна зима через російські удари з повітря.

Раніше Нідерланди вже передали Україні РЛС до зенітно-ракетного комплексу Patriot. Нинішня поставка доповнює систему, і Нідерланди намагаються знайти інші елементи, необхідні для її укомплектування.

Нагадаємо, попередній уряд Нідерландів наголошував ще в травні цього року на своїй готовності надати Україні компоненти ЗРК Patriot з власних запасів, а також заявляв про переговори з іншими країнами, щоб зібрати повну систему. Згодом Нідерланди повідомили, що знайшли партнера, який зголосився допомоги їм у цьому. Інші деталі реалізації цього наміру не розголошуються.

Як відомо, Нідерланди поставляють Києву винищувачі F-16. Королівство також закупить розвідувальні дрони для ЗСУ на 42,6 мільйона євро. Загалом опис військової допомоги, яку Нідерланди надають Україні, міститься на сайті нідерландського уряду.