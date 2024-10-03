Румунія доставила в Україну обіцяний Patriot

Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) Patriot від Румунії вже перебуває в Україні, підтвердило в четвер, 3 жовтня, румунське міністерство оборони.

"Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну", - заявив у коментарі виданню "Радіо Свобода" речник міноборони Румунії Константін Спіну.

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський подякував "кожній країні, яка допомагає з протиповітряною обороною, особливо Румунії за системи Patriot".

Безкоштовне користування "Петріотом"

У схваленому парламентом Румунії законі про передачу Україні Patriot ішлося, що буде доставлена система в конфігурації 3+, яка вважається найсучаснішою з усіх комплексів Patriot, оскільки може застосовувати протиракети PAC-3, спроможні вражати балістичні цілі.

Румунія надає Україні право безкоштовного користування системою. Водночас вона прагне отримати від США заміну переданому Україні ЗРК.

У 2017 році Румунія уклала зі США угоду на чотири мільярди доларів про купівлю семи систем ППО Patriot, які випускає американська корпорація RTX. Та угода досі вважається найбільшим румунським контрактом на закупівлю озброєнь. Перша партія цих ЗРК була доставлена в 2020 році. Наразі Румунія отримала чотири системи. Експлуатуються дві з них. Одну з них вона і передала Україні.

Румунія, яка стала членом НАТО з 2004 року, а членом ЄС - з 2007 року, має 650-кілометровий кордон з Україною, а на її території неодноразово виявляли уламки російських дронів, якими РФ атакувала українські порти, розташовані через кордон на річці Дунай.