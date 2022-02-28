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ATACMS і Storm Shadow: як удари вглиб РФ змінять хід війни?

Анна Пшемиська
20 листопада 2024 р.

Українські ЗМІ та російське міноборони заявили про перше застосування американських балістичних ракет ATACMS по російській території. Що це дасть Україні?

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Українські та західні ЗМІ, а також російське міноборони заявили про перше застосування американських балістичних ракет ATACMSпо російській території. Залишається питанням, чи наслідує Європа приклад США. Зокрема Франція і Великобританіяможуть дозволити Україні застосовувати їхні далекобійні ракети Scalp i Storm Shadow. Західні ЗМІ припускають, що в середу, 20 листопада, ЗСУ вперше застосували британські Storm Shadow по військовому об'єкту в Курській області. Україна також має сподівання на німецькі крилаті ракети Taurus з радіусом дії близько п'ятиста кілометрів. Але попри зміну позиції США, уряд в Берліні залишається непохитним і остерігається ескалації. 

ATACMS в Україні: на що здатні далекобійні ракети США

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