ATACMS і Storm Shadow: як удари вглиб РФ змінять хід війни?

Українські та західні ЗМІ, а також російське міноборони заявили про перше застосування американських балістичних ракет ATACMSпо російській території. Залишається питанням, чи наслідує Європа приклад США. Зокрема Франція і Великобританіяможуть дозволити Україні застосовувати їхні далекобійні ракети Scalp i Storm Shadow. Західні ЗМІ припускають, що в середу, 20 листопада, ЗСУ вперше застосували британські Storm Shadow по військовому об'єкту в Курській області. Україна також має сподівання на німецькі крилаті ракети Taurus з радіусом дії близько п'ятиста кілометрів. Але попри зміну позиції США, уряд в Берліні залишається непохитним і остерігається ескалації.

ATACMS в Україні: на що здатні далекобійні ракети США To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video