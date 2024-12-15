На Запоріжжі знищено російський потяг з паливом

На окупованій частині Запорізької області Служба безпеки України (СБУ) спільно з Силами оборони провели спецоперацію, метою якої було пошкодження шляхів постачання російських окупаційних сил. Унаслідок проведеної в суботу, 14 грудня, спецоперації було знищено товарняк - локомотив і 40 цистерн з пальним окупаційних сил, а також тимчасово виведено з ладу важливу залізничну гілку, повідомляють джерела DW у СБУ.

Спочатку були підірвані колії поблизу села Олексіївка Більмацького району. Згодом, коли потяг зупинився, по ньому завдали удару за допомогою РСЗВ HIMARS. У спецслужбі зазначали, що внаслідок операції було знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн.

Мета спецоперації СБУ - перерізати постачання палива з Криму на окуповані території

У СБУ уточнили, що до операції були залучені 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ та РСЗВ HIMARS Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія".

"СБУ разом з ОСУВ "Таврія", ГУР, ССО та СБС 14 грудня провела унікальну багатоетапну спецоперацію. Мета - перерізати логістичні шляхи постачання палива з Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя", - розповіли джерела в спецслужбі. Там повідомили також, що ракети уразили локомотив і крайні вагони, щоб унеможливити порятунок частини пального. У результаті спецоперації також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська, кажуть у спецслужбі.