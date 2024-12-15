  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаЄвропа

На Запоріжжі знищено російський потяг з паливом

Валерій Сааков | Роман Губа
15 грудня 2024 р.

Унаслідок спільної спецоперації СБУ і Сил оборони України на Запоріжжі знищено російський товарняк із 40 цистернами. Ціль операції - перерізати логістику окупантів, кажуть у СБУ.

https://p.dw.com/p/4oANh
РСЗС HIMARS
Для ураження російського потяга з пальним застосували РСЗС HIMARS (фото ілюстративне)Фото: James Lefty Larimer/US Army/Zuma Wire/IMAGO

На окупованій частині Запорізької області Служба безпеки України (СБУ) спільно з Силами оборони провели спецоперацію, метою якої було пошкодження шляхів постачання російських окупаційних сил. Унаслідок проведеної в суботу, 14 грудня, спецоперації було знищено товарняк - локомотив і 40 цистерн з пальним окупаційних сил, а також тимчасово виведено з ладу важливу залізничну гілку, повідомляють джерела DW у СБУ.

Спочатку були підірвані колії поблизу села Олексіївка Більмацького району. Згодом, коли потяг зупинився, по ньому завдали удару за допомогою РСЗВ HIMARS. У спецслужбі зазначали, що внаслідок операції було знищено локомотив та 40 вагонів-цистерн.

Мета спецоперації СБУ - перерізати постачання палива з Криму на окуповані території 

У СБУ уточнили, що до операції були залучені 13-те Головне управління Департаменту військової контррозвідки СБУ та РСЗВ HIMARS Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія".

"СБУ разом з ОСУВ "Таврія", ГУР, ССО та СБС 14 грудня провела унікальну багатоетапну спецоперацію. Мета - перерізати логістичні шляхи постачання палива з Криму на тимчасово окуповані території Запоріжжя", - розповіли джерела в спецслужбі. Там повідомили також, що ракети уразили локомотив і крайні вагони, щоб унеможливити порятунок частини пального. У результаті спецоперації також на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська, кажуть у спецслужбі.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Руйнування у Запоріжжі, 10 грудня 2024

РФ поцілила по клініці та кафе у Запоріжжі: є жертви

РФ поцілила по клініці та кафе у Запоріжжі: є жертви

Унаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю загинуло двоє осіб, ще 16 дістали поранень.
Конфлікти10 грудня 2024 р.
Українська техніка у Курській області РФ, серпень 2024 року

Операція ЗСУ на Курщині зірвала наступ РФ на Запоріжжя - ЗМІ

Операція ЗСУ на Курщині зірвала наступ РФ на Запоріжжя - ЗМІ

За даними ЗМІ з посиланням на джерело в ЗСУ, російська сторона була змушена перекинути з-під Запоріжжя до Курської області один зі своїх найбоєздатніших підрозділів.
Конфлікти22 листопада 2024 р.
Російський військовослужбовець Дмитро Курашов у залі Заводського районного суду Запоріжжя

Страта полоненого. У Запоріжжі почався суд над військовим РФ

Страта полоненого. У Запоріжжі почався суд над військовим РФ

Дмитро Курашов - перший військовий РФ, якого судять за обвинуваченням у страті українського полоненого. Наразі зафіксовано понад сто подібних випадків.
Закон і право1 листопада 2024 р.
Більше публікацій